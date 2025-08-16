Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường

"Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 -19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Hơn 1 triệu người dân trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, tham gia đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng 16-8 có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.

Tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước.

Các đại biểu cùng người dân tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm sáng 16-8

Vào đúng 6 giờ, ít phút trước khi Lễ phát động chính thức diễn ra, chương trình đã kết nối trực tiếp với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, xúc động và tự hào, hơn 1 triệu người tại các điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dõi theo những bước chân trang nghiêm của Đội Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca hòa chung nhịp đập con tim hướng về Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và tự hào, hàng nghìn người có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, thực hiện nghi lễ Chào cờ đồng thời với Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Lê Quốc Minh chia sẻ với sứ mệnh của cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, Báo Nhân Dân đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước", lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cống hiến cho các mục tiêu xã hội, môi trường, sức khỏe.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ phát động

"Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường"- ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu phát động chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Quốc Tỏ khẳng định: "Lực lượng Công an nhân dân đã tiên phong trong việc tổ chức, vận động và tham gia chương trình, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là chiến dịch tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế."

"Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu cùng người dân tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm sáng 16-8.

Sự kiện nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm nghìn người tại điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố và 3121 trong tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Với thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.