Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường

Yến Anh, ảnh: Nhân Dân

(NLĐO)- Hơn 1 triệu người dân trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, tham gia đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

"Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 -19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường- Ảnh 1.

Hơn 1 triệu người dân trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, tham gia đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng 16-8 có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.

Tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước.

Các đại biểu cùng người dân tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm sáng 16-8

Vào đúng 6 giờ, ít phút trước khi Lễ phát động chính thức diễn ra, chương trình đã kết nối trực tiếp với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, xúc động và tự hào, hơn 1 triệu người tại các điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dõi theo những bước chân trang nghiêm của Đội Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca hòa chung nhịp đập con tim hướng về Tổ quốc.

Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường- Ảnh 2.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và tự hào, hàng nghìn người có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, thực hiện nghi lễ Chào cờ đồng thời với Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Vào đúng 6 giờ, ít phút trước khi Lễ phát động chính thức diễn ra, chương trình đã kết nối trực tiếp với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, xúc động và tự hào, hơn 1 triệu người tại các điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dõi theo những bước chân trang nghiêm của Đội Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca hòa chung nhịp đập con tim hướng về Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Lê Quốc Minh chia sẻ với sứ mệnh của cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, Báo Nhân Dân đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước", lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cống hiến cho các mục tiêu xã hội, môi trường, sức khỏe.

Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường- Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ phát động

"Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường"- ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường- Ảnh 4.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu phát động chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Quốc Tỏ khẳng định: "Lực lượng Công an nhân dân đã tiên phong trong việc tổ chức, vận động và tham gia chương trình, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là chiến dịch tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế."

"Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường- Ảnh 5.

Các đại biểu cùng người dân tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm sáng 16-8.

Sự kiện nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm nghìn người tại điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố và 3121 trong tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam hùng cường- Ảnh 6.

Với thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Tin liên quan

5.000 người tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam"

5.000 người tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam"

(NLĐO) - Chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2025 có sự tham dự của hơn 5.000 người diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen sáng 10-8.

đi bộ Cùng Việt Nam tiến bước Báo Nhân Dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo