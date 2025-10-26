Triều cường dâng cao, Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Triều cường dâng cao, Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Người dân cần ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà, không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện...

Những ngày qua, triều cường tại các tỉnh, thành phố phía Nam liên tục dâng cao và kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, gây thiệt hại về người và tài sản.

Đơn cử tại TP Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18 giờ ngày 23-10 lên tới 2,33 m – vượt kỷ lục lịch sử 2,27 m ghi nhận năm 2022.

Nhiều tuyến đường trung tâm như bến Ninh Kiều, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa, cùng các khu vực chợ Bình Thủy, phường Hưng Phú, Cái Răng, Ngã Bảy… đều bị ngập sâu.

Theo cơ quan khí tượng, đỉnh triều trong những ngày tới vẫn duy trì ở mức cao. Khi kết hợp với mưa lớn, tình trạng ngập sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Để phòng ngừa, đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa bão cũng như khi triều cường gây ngập úng trước mùa mưa bão hàng năm, các Công ty Điện lực thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đã chủ động kiểm tra, củng cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn.

- Ảnh 1.

Nhân viên điện lực tư vấn an toàn điện cho người dân

EVNSPC khuyến cáo các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, trường học, ban quản lý các tòa nhà… ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà, hoặc khu khu vực quản lý có dấu hiệu ngập úng; không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện; sử dụng thiết bị chống giật cho các mạch điện; rút phích cắm các thiết bị điện không cần thiết khi có giông sét…

Cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện trong gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học… đảm bảo an toàn. Nên lắp đặt ổ cắm, dây điện và thiết bị điện ở vị trí cao, tránh những nơi dễ bị ẩm ướt hay ngập nước.

Ngoài ra, cần lắp thiết bị chống rò điện phù hợp để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện; ngắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn.

EVNSPC cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý đấu nối, sửa chữa điện nếu không có chuyên môn.

- Ảnh 2.

Khi phát hiện dây điện bị đứt, ngập nước, không nên tự ý tiếp cận hiện trường mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc điện lực địa phương để xử lý kịp thời; không đứng gần cột điện hoặc trú dưới các trạm biến áp khi trời mưa hoặc có giông sét; không lên sân thượng hay mái nhà nếu có đường dây điện đi ngang qua...

Theo EVNSPC, với người dân tại 8 tỉnh, thành miền Nam, gồm: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, khi phát hiện sự cố điện, cần báo ngay cho đơn vị điện lực địa phương hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006 – 19009000, hoạt động 24/7.

Trước đó, tối ngày 23-10 , triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (TP Cần Thơ) và tuyến đường trước công viên. Trong lúc di chuyển qua khu vực này, có hai học sinh đã bị điện giật tử vong.

Trước tình hình triều cường dâng cao, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Điện lực đã phối hợp với UBND các địa phương/đơn vị trên địa bàn tổng tổ chức kiểm tra, lên phương án chủ động cắt điện tại các khu vực bị ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi có mưa bão, ngập nước…

Tin liên quan

Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia phải gửi thông báo tới UBND cấp xã.

Bộ Công Thương tập huấn truyền thông về tiết kiệm điện

(NLĐO) - Chương trình nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

EVN khuyến khích và hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng

(NLĐO)- EVN thống kê đã có hơn 9,9 triệu lượt người dân đã được tư vấn trực tiếp và gián tiếp về cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

điện lực điện lực miền Nam triều cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo