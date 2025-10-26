Triều cường dâng cao, Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn

Những ngày qua, triều cường tại các tỉnh, thành phố phía Nam liên tục dâng cao và kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, gây thiệt hại về người và tài sản.

Đơn cử tại TP Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18 giờ ngày 23-10 lên tới 2,33 m – vượt kỷ lục lịch sử 2,27 m ghi nhận năm 2022.

Nhiều tuyến đường trung tâm như bến Ninh Kiều, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa, cùng các khu vực chợ Bình Thủy, phường Hưng Phú, Cái Răng, Ngã Bảy… đều bị ngập sâu.

Theo cơ quan khí tượng, đỉnh triều trong những ngày tới vẫn duy trì ở mức cao. Khi kết hợp với mưa lớn, tình trạng ngập sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Để phòng ngừa, đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa bão cũng như khi triều cường gây ngập úng trước mùa mưa bão hàng năm, các Công ty Điện lực thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đã chủ động kiểm tra, củng cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn.

Nhân viên điện lực tư vấn an toàn điện cho người dân

EVNSPC khuyến cáo các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, trường học, ban quản lý các tòa nhà… ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà, hoặc khu khu vực quản lý có dấu hiệu ngập úng; không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện; sử dụng thiết bị chống giật cho các mạch điện; rút phích cắm các thiết bị điện không cần thiết khi có giông sét…

Cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện trong gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học… đảm bảo an toàn. Nên lắp đặt ổ cắm, dây điện và thiết bị điện ở vị trí cao, tránh những nơi dễ bị ẩm ướt hay ngập nước.

Ngoài ra, cần lắp thiết bị chống rò điện phù hợp để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện; ngắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn.

EVNSPC cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý đấu nối, sửa chữa điện nếu không có chuyên môn.

Khi phát hiện dây điện bị đứt, ngập nước, không nên tự ý tiếp cận hiện trường mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc điện lực địa phương để xử lý kịp thời; không đứng gần cột điện hoặc trú dưới các trạm biến áp khi trời mưa hoặc có giông sét; không lên sân thượng hay mái nhà nếu có đường dây điện đi ngang qua...

Theo EVNSPC, với người dân tại 8 tỉnh, thành miền Nam, gồm: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, khi phát hiện sự cố điện, cần báo ngay cho đơn vị điện lực địa phương hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006 – 19009000, hoạt động 24/7.

Trước đó, tối ngày 23-10 , triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (TP Cần Thơ) và tuyến đường trước công viên. Trong lúc di chuyển qua khu vực này, có hai học sinh đã bị điện giật tử vong.

Trước tình hình triều cường dâng cao, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Điện lực đã phối hợp với UBND các địa phương/đơn vị trên địa bàn tổng tổ chức kiểm tra, lên phương án chủ động cắt điện tại các khu vực bị ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi có mưa bão, ngập nước…