Ngày 29-8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã có thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ chương trình Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80) tại TP Hà Nội.



CSGT điều tiết giao thông trên đường phố Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Theo đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Lễ kỷ niệm A80, Cục CSGT thông báo phân luồng giao thông tạm thời vòng ngoài phục vụ chương trình tổng duyệt ngày mai 30-8.

Công tác phân luồng giao thông vòng ngoài địa bàn Hà Nội thực hiện từ 22 giờ ngày 29-8 đến 17 giờ ngày 30-8. Theo đó các phương tiện bị phân luồng gồm: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ Lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Hạn chế phương tiện giao thông hướng về trung tâm TP Hà Nội tại các tuyến cao tốc: Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, từ nút giao Thường Tín (km 192+300 CT01, xã Hồng Vân, TP Hà Nội); cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04), từ nút giao Yên Mỹ (km 21+500 CT04); cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) từ nút giao Vạn Xuân (giao với Quốc lộ 3 tại km 40+700 CT07) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Hạn chế giao thông nhiều tuyến đường để tổng duyệt A80

Hạn chế các phương tiện nêu trên đối với các tuyến quốc lộ: quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (km 152+600 Quốc lộ 1A); quốc lộ 2: từ nút giao Quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3 từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → đoạn từ ngã ba đường Cách mạng tháng 8 giao. Quốc lộ 3 đến ngã tư Nam Tiến (từ km 46+650 đến km 41+900 Quốc lộ 3) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân CT07.

Quốc lộ 5 từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ). Quốc lộ 6 từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (km 65+100 QL6). Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao Quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh). Quốc lộ 18 đoạn từ nút giao với Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cục CSGT khuyến cáo trong thời gian thực hiện phân luồng, doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện thuộc đối tượng phân luồng và nhân dân khi tham gia giao thông cần hạn chế tối đa tham gia giao thông trên các tuyến, đoạn tuyến và khung thời gian thông báo tạm thời hạn chế phương tiện giao thông đường bộ.

Người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chú ý: đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định; khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng CSGT và các lực lượng chức năng khác; trước khi tham gia giao thông, chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện bảo đảm không để phương tiện xảy ra các sự cố, tai nạn giao thông gây cản trở giao thông; chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm.