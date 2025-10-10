Tổng giám đốc cùng ăn cơm, đến thăm nhà trọ để hiểu người lao động

Chiều 10-10, Đoàn công tác LĐLĐ TP HCM do ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - dẫn đầu đã đến thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh và hoạt động Công đoàn tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC, Khu Công nghệ cao, TP HCM)

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (phải), tặng hoa cho lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Đại diện Công đoàn công ty cho biết hiện nay SEHC có khoảng 6.000 lao động. Thời gian qua, Công đoàn và ban giám đốc tổ chức nhiều mô hình chăm lo thiết thực như phiên chợ nghĩa tình, ngày hội gia đình, hỗ trợ xe đưa rước người lao động và người thân về quê ăn Tết…

SEHC cũng thành lập Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động. SEHC còn có 2 nhà ăn với 10 thực đơn được làm mới mỗi ngày cho người lao động lựa chọn. Các phần ăn đặc biệt được tổ chức hàng tuần và có phần ăn dành riêng cho phụ nữ mang thai.

Người lao động tại công ty tham gia chương trình Tết sum vầy năm 2025

Công ty và Công đoàn công ty cũng tăng cường các kênh thông tin, trao đổi giữa ban giám đốc và người lao động. Hằng quý, ban giám đốc công ty định kỳ đối thoại với người lao động. Trưa thứ 4 hàng tuần, tổng giám đốc sẽ cùng ăn cơm với người lao động để lắng nghe ý kiến của họ về các chế độ chính sách cũng như công việc.

Dịp cuối năm, ban giám đốc cũng đến thăm nhà trọ công nhân - lao động để thăm hỏi, hỗ trợ, tìm hiểu cuộc sống của gia đình người lao động.

Đoàn công tác LĐLĐ TP HCM thăm doanh nghiệp và làm việc với Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Nhờ sự nỗ lực ấy, nhiều năm qua, quan hệ lao động tại công ty luôn ổn định, cuộc sống người lao động ngày càng được cải thiện.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM đã trân trọng và đánh giá cao các hoạt động chăm lo của doanh nghiệp và Công đoàn công ty đối với người lao động.

Dịp này, đoàn công tác đã tặng hoa và quà chúc mừng cho ban lãnh đạo công ty nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, đoàn đã trao đổi về các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Công đoàn sau khi sắp xếp lại tổ chức.