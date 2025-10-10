Tổng giám đốc cùng ăn cơm, đến thăm nhà trọ để hiểu người lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tổng giám đốc cùng ăn cơm, đến thăm nhà trọ để hiểu người lao động

Thanh Yên

(NLĐO) - Trưa thứ 4 hàng tuần, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex sẽ cùng dùng cơm để lắng nghe ý kiến người lao động

Chiều 10-10, Đoàn công tác LĐLĐ TP HCM do ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - dẫn đầu đã đến thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh và hoạt động Công đoàn tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC, Khu Công nghệ cao, TP HCM)

Tổng giám đốc cùng ăn cơm, đến thăm nhà trọ để hiểu người lao động - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (phải), tặng hoa cho lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Đại diện Công đoàn công ty cho biết hiện nay SEHC có khoảng 6.000 lao động. Thời gian qua, Công đoàn và ban giám đốc tổ chức nhiều mô hình chăm lo thiết thực như phiên chợ nghĩa tình, ngày hội gia đình, hỗ trợ xe đưa rước người lao động và người thân về quê ăn Tết…

SEHC cũng thành lập Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động. SEHC còn có 2 nhà ăn với 10 thực đơn được làm mới mỗi ngày cho người lao động lựa chọn. Các phần ăn đặc biệt được tổ chức hàng tuần và có phần ăn dành riêng cho phụ nữ mang thai.

Tổng giám đốc cùng ăn cơm, đến thăm nhà trọ để hiểu người lao động - Ảnh 2.

Người lao động tại công ty tham gia chương trình Tết sum vầy năm 2025

Công ty và Công đoàn công ty cũng tăng cường các kênh thông tin, trao đổi giữa ban giám đốc và người lao động. Hằng quý, ban giám đốc công ty định kỳ đối thoại với người lao động. Trưa thứ 4 hàng tuần, tổng giám đốc sẽ cùng ăn cơm với người lao động để lắng nghe ý kiến của họ về các chế độ chính sách cũng như công việc. 

Dịp cuối năm, ban giám đốc cũng đến thăm nhà trọ công nhân - lao động để thăm hỏi, hỗ trợ, tìm hiểu cuộc sống của gia đình người lao động.

Tổng giám đốc cùng ăn cơm, đến thăm nhà trọ để hiểu người lao động - Ảnh 3.

Đoàn công tác LĐLĐ TP HCM thăm doanh nghiệp và làm việc với Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Nhờ sự nỗ lực ấy, nhiều năm qua, quan hệ lao động tại công ty luôn ổn định, cuộc sống người lao động ngày càng được cải thiện.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM đã trân trọng và đánh giá cao các hoạt động chăm lo của doanh nghiệp và Công đoàn công ty đối với người lao động. 

Dịp này, đoàn công tác đã tặng hoa và quà chúc mừng cho ban lãnh đạo công ty nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, đoàn đã trao đổi về các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Công đoàn sau khi sắp xếp lại tổ chức.

Tin liên quan

Cảng Bến Nghé: Phát triển bền vững, chăm lo tốt đời sống người lao động

Cảng Bến Nghé: Phát triển bền vững, chăm lo tốt đời sống người lao động

(NLĐO) - Doanh thu năm 2024 Cảng Bến Nghé đạt gần 500 tỉ đồng (tăng 6,6% so với 2023).

Tập trung chỉ đạo chăm lo tốt cho đoàn viên dịp Tết Nguyên đán 2025

(NLĐO) - Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Bình Dương: Phối hợp chăm lo tốt hơn cho người lao động

(NLĐO) - Ngày 5-9, UBND tỉnh Bình Dương và LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2024-2026.

người lao động tổng giám đốc SEHC Liên đoàn Lao động Thành phố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo