Tổng Giám đốc VOV: Chuyển 3 cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Đảng, bước đổi mới tư duy lãnh đạo

Theo PV/VOV.VN

Việc chuyển 3 cơ quan báo chí sang trực thuộc Trung ương Đảng khẳng định sự đổi mới của Đảng trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, việc chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia sang trực thuộc Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự đổi mới về tư duy, phương pháp, cách thức của Đảng trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông.

. PV: Thưa Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa thông qua nhiều nội dung, trong đó đồng ý chủ trương chuyển Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Xin Tổng Giám đốc cho biết những suy nghĩ và cảm xúc của mình?

- Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ: Ngay sau khi Đảng ta được thành lập, chỉ sau thời gian rất ngắn, vào tháng 10-1930, Đảng ta đã ban hành “Án nghị quyết của Trung ương toàn thể đại hội". Trong đó nhấn mạnh việc Đảng phải mở rộng tuyên truyền, cổ động, ra báo, sách, truyền đơn… để làm cho “quần chúng biết mục đích của Đảng và ý kiến của Đảng đối với các việc quan trọng xảy ra”.

- Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ.

Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã nhất quán khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của báo chí, là lực lượng rộng lớn để tuyên truyền thực hiện sự nghiệp cách mạng, nâng cao dân trí, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Ngày nay, Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu và giao những nhiệm vụ mới cho báo chí cách mạng, trong đó có 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia tiếp tục là lực lượng xung kích, hướng tới kiến tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; Đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; Đồng thời lan tỏa, truyền cảm hứng những giá trị văn hóa, nhân văn, tiến bộ, tốt đẹp.

Việc chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia sang trực thuộc Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự đổi mới về tư duy, phương pháp, cách thức của Đảng trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông trong giai đoạn hiện nay. Định vị mới này sẽ tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng với hoạt động của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia; đáp ứng nhu cầu thông tin của khán, thính, độc giả.

Theo Tổng Giám đốc, trong thời gian tới đây, 3 cơ quan báo chí cần triển khai những nội dung trọng tâm gì?

Hằng ngày, các cơ quan báo chí, trong đó có 3 cơ quan mà Hội nghị lần này thảo luận, đang chuyển tải tiếng Đảng, lòng Dân, giữ nhịp thông tin cho đất nước. Đây cũng là điều kiện để 3 cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ lực, chủ công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, dựa trên những thế mạnh cốt lõi và truyền thống.

Uy tín, sức lan tỏa của 3 cơ quan báo chí đã được chứng minh từ khi ra đời và phát triển đến ngày nay; phân định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng loại hình báo chí gắn với từng cơ quan, nhưng lại có sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, hỗ trợ cho nhau và nhân lên sức mạnh tổng thể của các cơ quan truyền thông chủ lực.

Các cơ quan báo chí quốc gia là những “đơn vị chủ lực” giai đoạn trước đây đã làm rất tốt thì nay sẽ phải làm tốt hơn nữa; góp phần làm chủ không gian thông tin, truyền thông, bảo đảm chủ quyền quốc gia về thông tin trên không gian mạng; thực sự làm tốt vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận, thực hiện tốt truyền thông chính sách.

- Ảnh 2.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng (hai đại biểu chính thức của VOV tham dự Đại hội XIV) tới thăm, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang tác nghiệp tại khu vực của VOV ở Trung tâm báo chí Đại hội XIV.

Bên cạnh các phương thức truyền thống, các cơ quan báo chí phải thực sự làm chủ công nghệ và sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông mới, hiện đại trên môi trường số. Những người làm báo với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiệt huyết, kết hợp với am hiểu công nghệ sẽ tiếp tục có những sản phẩm báo chí vừa có giá trị về nội dung, vừa có hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, phù hợp với thời cuộc và yêu cầu của công chúng.

Chúng tôi cũng nhận thức rằng, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này, khi thảo luận về 3 cơ quan báo chí, truyền thông thì đồng thời sẽ thông qua nội dung rất quan trọng là “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”. Qua đó khẳng định tầm quan trọng, vị trí đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong quá trình lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và trong bối cảnh thực hiện tầm nhìn và tư tưởng chiến lược, hai mục tiêu 100 năm, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Đảng.

Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội, các hội; các tỉnh, thành phố và nhân dân trong nhiều năm qua đã giúp và trong thời gian tới tiếp tục giúp đỡ các cơ quan báo chí quốc gia, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ qua các thời kỳ, nhất là vào những thời điểm đất nước khó khăn nhất, đã luôn dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực để Đài phát thanh Quốc gia do Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân sáng lập có được cơ ngơi, tầm vóc, vị thế, công chúng và sức ảnh hưởng xã hội lớn như hiện nay.

Truyền thống vẻ vang, tự hào của Đài Tiếng nói Việt Nam qua làn sóng phát thanh hơn 80 năm qua và nay có thêm 2 tờ báo điện tử uy tín và các nền tảng số đã vươn tới khắp mọi miền của Tổ quốc, từ đô thị lớn đến vùng nông thôn, miền núi, hải đảo xa xôi, đến với kiều bào và công chúng nước ngoài.

Sóng phát thanh với trên 60 trạm phát sóng trong hơn 80 năm qua đã giữ vững làn sóng trong mọi tình huống. Tiếng nói Việt Nam chuyển tải những chương trình phát thanh bằng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở các vùng đồng bào trong cả nước; 12 thứ tiếng nước ngoài phát sóng ngay ở trong nước, nhất là Thủ đô Hà Nội được người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam rất quan tâm đón nghe, đồng thời đã phủ sóng chủ yếu ở khu vực châu Âu, Trung Á, Trung Đông, Viễn Đông (Nga), Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia...

Trong đó đã có những câu lạc bộ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam ở nước ngoài. Các kênh phát thanh Thời sự, VOV Giao thông quốc gia, Dân tộc và Đối ngoại trở thành những người bạn tâm tình, tâm giao thân thiết với công chúng.

. Vâng, xin cảm ơn ông.

Khen thưởng 70 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM

(NLĐO) - Báo Người Lao Động có 4 tác phẩm được xét chọn là tác phẩm hay, xuất sắc viết về TPHCM quý IV/2025.

TPHCM trao giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57 phát triển khoa học - công nghệ

(NLĐO) - Lần đầu tiên được tổ chức, TPHCM kỳ vọng giải thưởng viết về Nghị quyết 57 tiếp tục lan tỏa, trở thành diễn đàn quan trọng về khoa học - công nghệ

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 24-2 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí.

