TPHCM trao giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57 phát triển khoa học - công nghệ

Ngày 5-3, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Tại buổi họp mặt, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM tổ chức công bố và trao giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại TPHCM lần 1 năm 2025.

Tác phẩm thể hiện được "hơi thở" cuộc sống

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, cùng 1 giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Theo đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm tác phẩm "Nghị quyết 57 mở đường băng cho Kỳ lân Việt" của tác giả Quang Huy - Minh Hoàng, Báo Pháp Luật TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (thứ 4 từ phải sang) và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông (thứ 4 từ trái sang) chúc mừng các tác giải đoạt giải Nhất, Nhì, Ba

Giải thưởng được phát động từ ngày 26-6-2025 nhằm ghi nhận và tôn vinh các tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh kịp thời, sinh động quá trình triển khai Nghị quyết 57 trong thực tiễn tại TPHCM, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết sau thời gian phát động, giải thưởng nhận được sự hưởng ứng tích cực của 23 cơ quan báo chí trong đó có nhiều cơ quan thông tấn báo chí lớn, với 118 tác phẩm gửi về, trong đó 115 tác phẩm đủ điều kiện tham dự.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tổng kết giải thưởng

"Các tác phẩm dự thi có sự đa dạng về nội dung lẫn hình thức, thể hiện được "hơi thở" cuộc sống mà Nghị quyết mang lại, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp có giá trị cho thành phố" – ông Lâm Đình Thắng đánh giá.

Nhiều bài viết không chỉ tuyên truyền chính sách mà còn phân tích sâu thực tiễn, phát hiện mô hình mới, cách làm hay, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thiết thực.



Đặc biệt, có những tác phẩm đã chuyển tải các nội dung có nhiều tính kỹ thuật, trừu tượng như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo thành những câu chuyện "đời thường" dễ nhớ, dễ thực hiện và có sức lan tỏa lớn, thể hiện được bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Báo chí là cầu nối quan trọng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết năm 2025, TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết 57, được Ban chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 đánh giá cao. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của báo chí - lực lượng luôn đi trước, đi cùng và lan tỏa mạnh mẽ các chủ trương, chương trình hành động phát triển của thành phố.

"Thông qua giải thưởng, thành phố kỳ vọng báo chí tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và cùng thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển" - ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng chúc mừng các tác giải đoạt giải Khuyến khích

Trong năm 2025, các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98/2023 đã đi vào đời sống thông qua việc phê duyệt các tổ chức tham gia Đề án Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE); hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho hơn 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm.

Việc thử nghiệm thành công giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại Khu Công nghệ cao cũng như khai trương tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu đã mở ra những hướng phát triển kinh tế số đầy tiềm năng.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TPHCM tiếp tục duy trì vị thế vững chắc, xếp thứ hai cả nước về chỉ số PII (chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia) và thuộc nhóm 110 đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB) với quy mô 17.000 m² tại số 123 Trương Định đã trở thành trái tim kết nối các nguồn lực chính sách, vốn và thị trường cho cộng đồng khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng, trên 90% dân số trưởng thành sở hữu điện thoại thông minh và tài khoản thanh toán điện tử.