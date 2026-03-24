Thời sự

Khen thưởng 70 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TPHCM

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Báo Người Lao Động có 4 tác phẩm được xét chọn là tác phẩm hay, xuất sắc viết về TPHCM quý IV/2025.

Chiều 24-3, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức khen thưởng, trao kinh phí hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí TPHCM có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý IV/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết đợt xét chọn lần này ghi nhận số lượng tác phẩm tham gia cao kỷ lục với 330 tác phẩm, trải đều ở nhiều loại hình báo chí. 

Trong đó, phóng sự chiếm số lượng lớn với 91 tác phẩm, thể loại diễn đàn 60 tác phẩm, chính luận 65 tác phẩm, phóng sự ảnh 33 tác phẩm, tin ảnh 35 tác phẩm và báo chí đa phương tiện đạt 46 tác phẩm, tăng mạnh so với các đợt trước.

Các tác giả của Báo Người Lao Động có tác phẩm được xét chọn tác phẩm hay, xuất sắc quý IV/2025

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, chất lượng tác phẩm năm nay được đánh giá cao, nhiều bài viết có sự đầu tư công phu, theo đuổi đề tài dài kỳ từ 10 đến hơn 15 kỳ, thể hiện chiều sâu và tính chuyên nghiệp. Một số cơ quan báo chí còn xây dựng chuyên mục riêng về TPHCM, qua đó tạo nguồn tác phẩm chất lượng tham gia xét chọn. Đợt này, TPHCM xét chọn hỗ trợ 70 tác phẩm ở 6 nhóm thể loại.

Buổi lễ cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan báo chí như Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao Động, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM… cùng nhiều tạp chí chuyên ngành. Đây là những đơn vị có số lượng tác phẩm đồng đều ở nhiều thể loại và được hội đồng đánh giá cao.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, trao thư khen cho các tác giả

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong, trao thư khen cho các tác giả

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng phát động đợt tuyên truyền mới, khuyến khích các cơ quan báo chí tiếp tục đầu tư các tuyến bài chuyên sâu, đặc biệt ở các thể loại diễn đàn và đa phương tiện, góp phần phản ánh toàn diện các nội dung về cơ chế, chính sách và quá trình phát triển của thành phố.

Theo kế hoạch, việc xét chọn và trao hỗ trợ cho quý I/2026 sẽ được triển khai sớm, dự kiến hoàn thành và trao giải ngay trong tháng 4-2026.

Trong đợt này, Báo Người Lao Động có 4 tác phẩm được khen thưởng, cụ thể:

1. Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (Nhóm tác giả: PGS-TS Bùi Hoài Sơn, PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liên, Thanh Hiệp, Hoàng Lan Anh, Thái Phương, Kim Ngân), thuộc nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn.

2. Doanh nghiệp Việt trên hành trình xanh - số hóa (Nhóm tác giả: Lê Tỉnh, Viết Vinh, Thái Phương), thuộc nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn.

3. Siêu đô thị bứt phá, vươn tầm (Nhóm tác giả: Lê Vĩnh, Phan Anh, Thái Phương, Lê Tỉnh, Quốc Anh), thuộc nhóm chính luận

4. Dấu ấn công nghệ Việt tại triển lãm "Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại

TPHCM" (Hoàng Triều), thuộc nhóm tin - ảnh.

TPHCM trao giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57 phát triển khoa học - công nghệ

(NLĐO) - Lần đầu tiên được tổ chức, TPHCM kỳ vọng giải thưởng viết về Nghị quyết 57 tiếp tục lan tỏa, trở thành diễn đàn quan trọng về khoa học - công nghệ

(NLĐO)- Sáng 26-12 tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc.

(NLĐO) - Giải Báo chí TPHCM và khen thưởng, hỗ trợ tác phẩm hay hằng quý thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhà báo vào sự phát triển của TP

