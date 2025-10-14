Chứng khoán ngày mai 15-10: Cổ phiếu lên sàn giá cao chót vót, mua vào có "đu đỉnh"?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14-10, VN-Index đóng cửa ở mức 1.761 điểm, giảm hơn 4 điểm so với phiên trước; HNX Index giảm nhẹ còn 275 điểm trong khi Upcom Index tăng 0,45 điểm lên hơn 113 điểm. Chỉ số VN30 vẫn tăng 1,41 điểm lên vượt mức 2.000 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tăng khi khối lượng giao dịch trên sàn HOSE tăng 21,1% so với phiên trước. Có điều, áp lực bán gia tăng khá mạnh ở nhiều mã vốn hóa trung bình nhỏ trong các nhóm bất động sản, khu công nghiệp, dầu khí, thủy sản, công nghệ, xây dựng…

Theo các công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh 1.700 điểm nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Một diễn biến đáng chú ý là nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến việc nhiều công ty chứng khoán sắp lên sàn - chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) như TCBS, VPBankS, VPS. Đáng chú ý là Công ty chứng khoán VPS dự kiến lên sàn với giá chào bán tối thiểu được xác định là 60.000 đồng/cổ phiếu.

Theo VPS, mức giá này được Hội đồng quản trị VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán; phản ánh triển vọng tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng mức giá này là quá cao so với mặt bằng chung của các công ty chứng khoán tốp đầu như SSI, VCI, MBS, HCM, VND… Thậm chí, một số ý kiến cho rằng mức giá này là "ngáo giá".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thành Trung - Tổng giám đốc, Công ty cổ phần đầu tư FinSuccess, phân tích để đánh giá mức giá IPO của một công ty chứng khoán, đặc biệt là trường hợp của VPS, cần nhìn nhận ở cả hai góc độ: định giá tương đối và định giá kỳ vọng.

Nếu xét về định giá tương đối, với vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30-9-2025 khoảng 13.297 tỉ đồng và số lượng cổ phiếu lưu hành sau chia thưởng là 1,28 tỉ cổ phiếu, thì giá trị sổ sách khoảng 10.400 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá chào bán 60.000 đồng, giá trị sổ sách (P/B) khoảng 5,8 lần. So sánh với các công ty đang niêm yết như SSI, HCM, hay VCI… rõ ràng mức định giá này không rẻ nếu nhìn thuần túy theo giá trị sổ sách.

Một số cổ phiếu chứng khoán sắp lên sàn với giá công bố cao chót vót

"Điểm khác biệt của VPS nằm ở mô hình kinh doanh và vị thế thị trường. VPS là công ty thuần dịch vụ, không có nhiều khoản tự doanh lớn, mà tập trung mạnh vào mảng môi giới, cho vay ký quỹ (margin) và ngân hàng đầu tư. Giá IPO cao không đồng nghĩa với "ngáo giá", mà thể hiện mức kỳ vọng của thị trường vào tốc độ tăng trưởng và khả năng sinh lời tương lai của doanh nghiệp" – ông Trung nói.

Ông Nguyễn Danh Thái, Chuyên gia khối vĩ mô, Công ty CKG Việt Nam, nhận định năm 2025 được xem là năm của làn sóng IPO. Các công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, nhờ 3 động lực chính trong đó có việc Chính phủ định hướng thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chủ lực thay cho tín dụng ngân hàng, đồng thời khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân…

Với chứng khoán VPS (mã niêm yết VCK), điểm gây tranh luận là mức giá chào bán tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu, kéo theo định giá doanh nghiệp vào khoảng 89.000 tỉ đồng (khoảng 3,4 tỉ USD), khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng mức giá "ngáo giá".

"Hiện tại chứng khoán VPS đang đứng tốp 1 thị phần môi giới trên sàn HOSE. Với định giá sổ sách P/B của doanh nghiệp sau khi phát hành thành công khoảng 3,4 lần là không quá rẻ nhưng vẫn còn hấp dẫn nếu so với các doanh nghiệp tốp đầu. Quyết định tham gia hay không phụ thuộc khẩu vị rủi ro và khung thời gian nắm giữ của từng nhà đầu tư" – ông Nguyễn Danh Thái nói.

Nguồn: SHS



