Trà Tịnh, trà cổ truyền Huế

Được sinh ra và lớn lên ở TPHCM sôi động, trẻ trung, thế nhưng tôi vẫn mong muốn được đến thăm Hà Nội, Huế vì ở đó có vẻ đẹp cổ kính, dịu dàng như nàng khuê nữ. Khi nghe nói có quán trà Tịnh với trà cổ truyền Huế ngay gần nhà, tôi háo hức ghé đến ngay.

Hơn cả ngạc nhiên, vì quán quả thật đặc sắc, từ không gian đến vị trà. Vách cửa kính trong suốt, bàn kệ gỗ, thêm nữa là cây hoa lan, cây hoa mai, cây lá xanh tươi. Mái che có thể kéo ra là thấy bầu trời cao xanh.

Quán có 2 tầng, có phòng máy lạnh luôn đông khách khi ban trưa, có khu bàn ngồi thoáng đãng với gió, khí trời tự nhiên.

Cây cầu nhỏ, tiểu cảnh xây cổ điển xinh xinh là điểm riêng của quán. Vẻ đẹp của quán có thể nói là vừa cổ truyền vừa hiện đại, vừa cầu kỳ vừa gần với thiên nhiên.

Bàn ghế thông thường sẽ sắp rải rác ở khu ngoài. Phòng máy lạnh thì bày trí dạng bàn thấp, ngồi bệt với đệm nên khách khi muốn, có thể ngả lưng nghỉ ngơi.

Trà cổ truyền được pha chế trong ly sứ trắng men xanh lam có nắp đậy, có kèm phích nước nóng để châm thêm. Trà cổ truyền là từ thảo mộc (hoa nhài, hoa hồng, lá cỏ ngọt) nhưng không nhạt như trà hoa, vì có quế ấm cay, nhãn nhục ngọt thơm… Vị trà ở đây đậm đà, thơm ngon đặc biệt và còn giúp tịnh tâm, an thần, dễ ngủ sẽ khiến khách lưu nhớ mãi khi ghé thưởng thức.

Trước quán treo tấm bảng màu xanh dương, được địa phương trao tặng là Quán trà văn hóa. Quán thu hút được nhiều bác hưu trí, các sinh viên ở trường đại học gần đấy ghé uống.

Quán Tịnh thật sự là điểm ghé lành mạnh, lưu giữ tinh thần trà Việt giữa nhịp sống nhanh vội, tấp nập hiện nay.