HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Trà Tịnh, trà cổ truyền Huế

Bài, ảnh: Vũ Lam Hiền

(NLĐO) - Quán Tịnh thật sự là điểm ghé lành mạnh, lưu giữ tinh thần trà Việt giữa nhịp sống nhanh vội, tấp nập hiện nay.

Được sinh ra và lớn lên ở TPHCM sôi động, trẻ trung, thế nhưng tôi vẫn mong muốn được đến thăm Hà Nội, Huế vì ở đó có vẻ đẹp cổ kính, dịu dàng như nàng khuê nữ. Khi nghe nói có quán trà Tịnh với trà cổ truyền Huế ngay gần nhà, tôi háo hức ghé đến ngay.

Hơn cả ngạc nhiên, vì quán quả thật đặc sắc, từ không gian đến vị trà. Vách cửa kính trong suốt, bàn kệ gỗ, thêm nữa là cây hoa lan, cây hoa mai, cây lá xanh tươi. Mái che có thể kéo ra là thấy bầu trời cao xanh.

Quán có 2 tầng, có phòng máy lạnh luôn đông khách khi ban trưa, có khu bàn ngồi thoáng đãng với gió, khí trời tự nhiên. 

Cây cầu nhỏ, tiểu cảnh xây cổ điển xinh xinh là điểm riêng của quán. Vẻ đẹp của quán có thể nói là vừa cổ truyền vừa hiện đại, vừa cầu kỳ vừa gần với thiên nhiên.

Bàn ghế thông thường sẽ sắp rải rác ở khu ngoài. Phòng máy lạnh thì bày trí dạng bàn thấp, ngồi bệt với đệm nên khách khi muốn, có thể ngả lưng nghỉ ngơi.

Trà cổ truyền được pha chế trong ly sứ trắng men xanh lam có nắp đậy, có kèm phích nước nóng để châm thêm. Trà cổ truyền là từ thảo mộc (hoa nhài, hoa hồng, lá cỏ ngọt) nhưng không nhạt như trà hoa, vì có quế ấm cay, nhãn nhục ngọt thơm… Vị trà ở đây đậm đà, thơm ngon đặc biệt và còn giúp tịnh tâm, an thần, dễ ngủ sẽ khiến khách lưu nhớ mãi khi ghé thưởng thức.

Trước quán treo tấm bảng màu xanh dương, được địa phương trao tặng là Quán trà văn hóa. Quán thu hút được nhiều bác hưu trí, các sinh viên ở trường đại học gần đấy ghé uống.

Quán Tịnh thật sự là điểm ghé lành mạnh, lưu giữ tinh thần trà Việt giữa nhịp sống nhanh vội, tấp nập hiện nay.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Tin liên quan

Uống trà giữa trời Âu

(NLĐO)- Đoàn Thái Nguyên chúng tôi qua châu Âu công tác, những chiếc xe đẩy đầu tiên chính là những lá chè.

Về Huế thương thưởng thức trà cung đình

(NLĐO) - Thưởng trà ở Huế không chỉ là uống mà là trải nghiệm một không gian văn hóa tinh tế, nơi mỗi chén trà chứa đựng chiều sâu lịch sử và nghi lễ.

Chiếc cối xay cà phê và chén trà "động" của anh chàng 9X điển trai

(NLĐO) - Tháng 11-2025, tôi theo Trần Phi Vũ (nghệ danh Trà Vũ) đến cuộc thi Tea Master Cup 2025.

trà Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo