Tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về việc đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm cao nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai tích cực, hiệu quả một số nội dung trọng tâm.

TP HCM đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò, vị trí, uy tín và ưu thế của các loại hình báo chí, đa dạng hình thức tuyên truyền tạo sức lan tỏa những điểm mới, nội dung trọng tâm của dự thảo các văn kiện.

Chú trọng các mô hình, cách thức truyền thông mới trên nền tảng số; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả các ý kiến góp ý tiêu biểu, tâm huyết, mang giá trị lý luận và thực tiễn cao; qua đó, lan tỏa tinh thần phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm thu hút, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo văn kiện.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, chủ động tham gia góp ý qua ứng dụng VNeID bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Thành lập các tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện qua thư và các kênh, các hình thức lấy ý kiến.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến, tiếp nhận ý kiến đóng góp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trước ngày 3-11-2025.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả và tiến độ thực hiện về Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trước 11 giờ 30 phút, thứ năm hằng tuần. Các nội dung báo cáo gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác thông tin, tuyên truyền; số lượng hội nghị, hội thảo, tọa đàm đã tổ chức trong tuần; số lượng thư và ý kiến góp ý gửi về địa phương, cơ quan, đơn vị; những vấn đề nổi bật, những nhóm ý kiến nhân dân tập trung nhiều, những nội dung nhân dân kỳ vọng, góp ý, bổ sung vào dự thảo các văn kiện.



