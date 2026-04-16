Hưởng ứng "Ngày sức khỏe toàn dân" và "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện", ngày 16-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" năm 2026, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tặng linh vật hiến máu cho người lao động tham gia hiến máu. Ảnh: Quỳnh Chi

Tham dự chương trình có PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; PGS-TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương…

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe đoàn viên, người lao động, đồng thời lan tỏa nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, sẻ chia.

Tại ngày hội, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hiến được 123 đơn vị máu.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Quỳnh Chi

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức tặng quà cho 10 công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 20 đoàn viên nghiệp đoàn; tọa đàm chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng bệnh nghề nghiệp và hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tại sự kiện, người lao động còn được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động…và tọa đàm về chủ đề "chăm sóc sức khỏe chủ động - phòng chống bệnh nghề nghiệp".