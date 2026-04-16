Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Ngày hội vì sức khỏe người lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Ngày hội vì sức khỏe người lao động

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ngày 16-4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" năm 2026, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hưởng ứng "Ngày sức khỏe toàn dân" và "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện", ngày 16-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" năm 2026, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tặng quà công nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" - Ảnh 1.

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tặng linh vật hiến máu cho người lao động tham gia hiến máu. Ảnh: Quỳnh Chi

Tham dự chương trình có PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; PGS-TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương…

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe đoàn viên, người lao động, đồng thời lan tỏa nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, sẻ chia.

Tại ngày hội, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hiến được 123 đơn vị máu.

Tặng quà công nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" - Ảnh 2.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Quỳnh Chi

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức tặng quà cho 10 công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 20 đoàn viên nghiệp đoàn; tọa đàm chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng bệnh nghề nghiệp và hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tại sự kiện, người lao động còn được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động…và tọa đàm về chủ đề "chăm sóc sức khỏe chủ động - phòng chống bệnh nghề nghiệp".

Tin liên quan

Tưng bừng ngày hội “Vì sức khỏe người lao động”

Tổng LĐLĐ Việt Nam hiến máu tình nguyện Bộ Y tế Ngày Sức khỏe toàn dân Ngày hội vì sức khỏe người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo