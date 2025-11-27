Tổng Liên đoàn hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ

Ngày 26-11, tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái), trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2025. Ảnh: Lê Hùng

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Xuân đã nắm tình hình đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh này sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đặc biệt quan tâm thăm hỏi, chia sẻ với khó khăn, tổn thất, mất mát của đoàn viên, người lao động và gia đình họ bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Xuân cũng chỉ đạo Công đoàn địa phương này tiếp tục bám sát địa bàn, cơ sở, nắm chắc số đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ. Từ đó, công đoàn kịp thời động viên họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục lao động, sản xuất.

Ông Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động sau bão lũ.

Dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Tiếp nhận hỗ trợ, ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, thay mặt đoàn viên, người lao động cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của Tổng Liên đoàn. Ông Hoàng cũng cam kết, đơn vị sẽ triển khai đến công đoàn cơ sở rà soát, xét chọn và trao hỗ trợ đúng đối tượng, đảm bảo đến tận tay đoàn viên, người lao động kịp thời và ý nghĩa.