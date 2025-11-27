Tổng Liên đoàn hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Tổng Liên đoàn hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động ở tỉnh này bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2025.

Ngày 26-11, tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Tổng Liên đoàn hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái), trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2025. Ảnh: Lê Hùng

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Xuân đã nắm tình hình đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh này sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đặc biệt quan tâm thăm hỏi, chia sẻ với khó khăn, tổn thất, mất mát của đoàn viên, người lao động và gia đình họ bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Xuân cũng chỉ đạo Công đoàn địa phương này tiếp tục bám sát địa bàn, cơ sở, nắm chắc số đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ. Từ đó, công đoàn kịp thời động viên họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục lao động, sản xuất.

Ông Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động sau bão lũ.

Dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Tiếp nhận hỗ trợ, ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, thay mặt đoàn viên, người lao động cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của Tổng Liên đoàn. Ông Hoàng cũng cam kết, đơn vị sẽ triển khai đến công đoàn cơ sở rà soát, xét chọn và trao hỗ trợ đúng đối tượng, đảm bảo đến tận tay đoàn viên, người lao động kịp thời và ý nghĩa.

Tin liên quan

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa khắc phục sau lũ

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa khắc phục sau lũ

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ vừa qua

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ.

Công đoàn hỗ trợ khẩn cấp 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các địa phương hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tại tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Tổng LĐLĐ Việt Nam mưa lũ tỉnh Lâm Đồng tổng liên đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo