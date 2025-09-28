Tổng lực ứng phó bão số 10

Ngày 27-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi nhằm triển khai ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

240.580 cán bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão đang tiếp tục di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), cho biết dự kiến khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 km (rạng sáng 28-9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13. Dự báo từ chiều 28-9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến TP Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28-9 đến rạng sáng 29-9.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-MT, nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 28-9. Các địa phương cũng phải tập trung gia cố đê điều xung yếu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - thông tin Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ đạo tới toàn quân, đặc biệt là các Quân khu 3, 4, 5, những địa bàn chịu tác động trực tiếp. Lực lượng trực sẵn sàng hiện có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện. Các quân khu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương dừng toàn bộ hoạt động trên biển, kể từ 17 giờ ngày 27-9. Bộ NN-MT phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định sơ tán người dân sớm, an toàn.

Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Bộ Công Thương và Bộ NN-MT phối hợp kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm đơn vị quản lý và Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của địa phương. "Không thể để đến lúc hồ đầy nước, phải xả mới lo xử lý. Trách nhiệm phải rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Về lực lượng, phương tiện, Phó Thủ tướng nêu rõ các địa phương, lực lượng ứng phó bão số 10 phải chuẩn bị đầy đủ phương án "4 tại chỗ". Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, "4 tại chỗ" càng quan trọng: lương thực, nước, thuốc men, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị từ trước.

Lực lượng bộ đội biên phòng giúp người dân ở TP Huế di chuyển tàu thuyền đến nơi an toànẢnh: QUANG TÁM

Kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền

Trong ngày 27-9, các địa phương nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão số 10 cấp tập triển khai các biện pháp ứng phó.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại nhiều địa phương ở Nghệ An có mưa to đến rất to. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện, cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng 27-9. Ngay trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì cuộc họp trực tuyến đến điểm cầu UBND 130 xã trong toàn tỉnh để triển khai công tác ứng phó bão.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng chống bão, mưa lũ; đồng thời, tập trung sơ tán 6.556 hộ/15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông. Theo báo cáo, toàn tỉnh có 3.983 tàu cá với 10.994 lao động, đến chiều 27-9, tất cả tàu đã được đưa vào bờ tránh trú an toàn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị ngày 27-9 đã ban hành thông báo, truyền đạt chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương dốc toàn lực ứng phó bão số 10. Đến trưa 27-9, tỉnh Quảng Trị còn 145 tàu thuyền với 810 lao động đang hoạt động trên biển. Lãnh đạo tỉnh này chỉ đạo đưa toàn bộ số tàu cá và ngư dân này về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trước 17 giờ cùng ngày.

Tại TP Huế, Bộ đội Biên phòng, chính quyền 40 xã, phường triển khai lực lượng tuyên truyền, hỗ trợ người dân ở những nơi xung yếu, vùng nguy hiểm di dời đến nơi trú ẩn an toàn. Dự kiến thành phố di dời 10.132 hộ/32.697 người dân, chủ yếu khu vực ven biển, đầm phá. Trong đó, tại phường Thuận An dự kiến di dời khoảng 500 hộ dân trước ngày 28-9.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành công điện yêu cầu sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", trực ban 24/24 giờ, chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, hạ tầng thiết yếu. Bộ đội Biên phòng, Công an... được giao nhiệm vụ kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết cấm người ở lại lồng bè, sẵn sàng lực lượng cứu hộ.

Theo kế hoạch, TP Đà Nẵng dự kiến sơ tán hơn 210.000 người đến nơi tránh bão an toàn.

Bảo đảm an toàn tính mạng người dân Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 173, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.



