Tổng tham mưu trưởng và loạt tướng cấp cao Libya tử nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phái đoàn này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán vào sáng cùng ngày. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya xác nhận rằng dịch vụ mặt đất của nước này đã mất liên lạc với máy bay khoảng 40 phút sau khi nó cất cánh từ sân bay Esenboga của Ankara.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya Muhammad Ali Ahmed al-Haddad. Ảnh: AP

Trên máy bay có 5 hành khách, bao gồm cả Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya, Tướng Muhammad Ali Ahmed al-Haddad.

Trong một tuyên bố, bộ trưởng nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đội cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay, xác nhận vụ tai nạn.

Theo đài RT, hình ảnh camera giám sát lan truyền trên mạng được cho là cho thấy một vụ nổ lớn lóe sáng bầu trời phía trên thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ và được cho là có liên quan đến vụ tai nạn máy bay.

Hiện chưa rõ liệu vụ nổ trong video xảy ra trên không hay khi máy bay rơi xuống mặt đất.

Camera an ninh đã ghi lại cảnh chiếc máy bay phát nổ khi nó rơi xuống đất gần Ankara. Ảnh: AA

Libya xác nhận tổng tham mưu trưởng quân đội và các đồng nghiệp của ông đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibeh cho biết trên Facebook rằng một số quan chức quân sự cấp cao khác cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn cùng với Tướng Muhammad Ali Ahmed al-Haddad.

Trong số đó có Tham mưu trưởng Lực lượng Lục quân, Trung tướng Al-Futuri Ghribil và người đứng đầu Cơ quan Sản xuất Quân sự, Chuẩn tướng Mahmoud Al-Ghadiwi, cố vấn của ông al-Haddad là Muhammad Al-Asawi Diab và nhiếp ảnh gia quân sự Muhammad Omar Ahmed Mahjoub.

Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3 thành viên phi hành đoàn cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn và máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp do sự cố điện.

Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah tuyên bố: "Sự mất mát đau thương này là một đòn giáng mạnh vào quốc gia, vào quân đội và vào toàn thể người dân Libya, vì chúng ta đã mất đi những người đã phục vụ đất nước với sự chân thành, tận tâm, kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu nước".

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết văn phòng công tố trưởng Ankara đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với Al Jazeera rằng: "Báo cáo ban đầu từ cuộc điều tra loại trừ bất kỳ hành động phá hoại nào đối với vụ tai nạn máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya, nguyên nhân ban đầu là do sự cố kỹ thuật".