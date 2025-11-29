HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 2 tàu "bóng tối" chở dầu của Nga phát nổ ngoài khơi

Phương Linh

(NLĐO) - Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ báo cáo sơ bộ cho thấy các tàu chở dầu này bốc cháy do “tác động bên ngoài”.

Ngày 28-11, Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Kairos - tàu chở dầu treo cờ Gambia đang trên đường tới cảng Novorossiysk của Nga - đã bốc cháy cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 51 km, do “các yếu tố bên ngoài” chưa xác định. 

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu toàn bộ 25 thành viên thủy thủ đoàn. Các đoạn clip do giới chức Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy con tàu chìm trong biển lửa.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu, dựa trên thông tin nhận được từ con tàu, có khả năng phương tiện này va chạm với mìn. Ông xác nhận đánh giá ban đầu cho thấy chiếc tảu này có “tác động bên ngoài”.

Hai tàu chở dầu bị cấm vận phát nổ ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ báo cáo sơ bộ cho thấy các tàu chở dầu bốc cháy do “tác động bên ngoài”. Ảnh: X/denizcilikgm

Một con tàu chở dầu khác, tàu Virat treo cờ Gambia, báo cáo bị tấn công cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 65 km. Truyền thông địa phương đưa tin con tàu này thông báo bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu. 

Ông Uraloglu cho biết tàu cứu hộ đã được triển khai sơ tán thủy thủ đoàn gồm 20 người. Một số hình ảnh tiết lộ trên thân tàu thủng một lỗ - theo đài RT.

Cả 2 tàu chở dầu này đều nằm trong danh sách trừng phạt của các nước phương Tây vì vận chuyển dầu Nga sau khi nổ ra xung đột với Ukraine năm 2022. Moscow đã phủ nhận việc vận hành một “hạm đội bóng tối”.

Biển Đen là khu vực căng thẳng kể từ tháng 2, khi Nga và Ukraine tấn công qua lại các phương tiện hải quân. Những năm gần đây ghi nhận nhiều vụ tàu thuyền va phải mìn ở biển Đen và một số quả mìn được phát hiện trôi dạt trên biển. Các loại mìn nổi trôi xa bờ biển Ukraine trong suốt cuộc xung đột, thậm chí đến cả eo biển Bosphorus.

