Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel, chuẩn bị sự kiện quan trọng

Theo Times of Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog chào đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay.

Máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Ben Gurion – Israel hôm 13-10. Ảnh: Flash90

Lần gần nhất chuyên cơ Không lực Một của tổng thống Mỹ đến Israel là ngay sau vụ tấn công ngày 7-10-2023, Tổng thống khi đó là ông Joe Biden đến thăm để thể hiện sự đoàn kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự kiến đến TP Sharm el-Sheikh - Ai Cập ngày 13-10 để dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Gaza - động thái được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas.

Lễ ký còn có sự tham gia của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi, cùng đại diện các quốc gia bảo trợ khác của thỏa thuận.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog chào đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay. Ảnh: GPO

Theo Israel, 7 con tin đầu tiên được trả tự do hôm 13-10 đang trên đường trở về Israel cùng với các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Israel và Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa. Israel cho biết thêm các con tin khác dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hội Chữ thập đỏ vào cuối ngày 13-10.

Trước chuyến đi, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tin tưởng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sẽ được duy trì dù thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ những vấn đề gai góc. Giới phân tích kỳ vọng với sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, hội nghị sẽ giúp làm rõ những nội dung liên quan an ninh, quản trị và tái thiết tại Dải Gaza sau xung đột.

Theo kế hoạch của ông Donald Trump, Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự công khai dọc khu vực biên giới giữa nước này và Dải Gaza.

Một lực lượng quốc tế, chủ yếu gồm binh sĩ từ các nước Ả Rập và Hồi giáo, sẽ chịu trách nhiệm về an ninh bên trong Dải Gaza. Trong khi đó, Mỹ sẽ dẫn đầu nỗ lực tái thiết quy mô lớn được tài trợ bởi quốc tế tại vùng đất này.