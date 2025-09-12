HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk bị "chính cha mình giao nộp"

Phương Linh

(NLĐO) - Truyền thông Mỹ đưa tin nghi phạm trong vụ ám sát ông Charlie Kirk là Tyler Robinson, 22 tuổi. Người giao nộp Robinson cho cảnh sát là cha của y.

AP dẫn nguồn tin cho biết nghi phạm tên Tyler Robinson, 22 tuổi và đến từ bang Utah.

Theo truyền thông Mỹ, cảnh sát đã bắt giữ Robinson từ tối 11-9 (giờ địa phương) khi nghi phạm ở St. George, gần Công viên quốc gia Zion, cách khuôn viên trường Đại học Utah Valley nơi ông Charlie Kirk bị ám sát khoảng 402 km về phía Tây Nam. 

Charlie Kirk là nhà hoạt động bảo thủ và đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông bị bắn chết khi đang diễn thuyết tại một sự kiện hôm 10-9.

Nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk bị "chính cha mình giao nộp" - Ảnh 1.

Hai bức ảnh do tài khoản FBI Salt Lake City đăng tải vào ngày 11-9 với nội dung: "Yêu cầu công chúng hỗ trợ xác định danh tính người có liên quan đến vụ nổ súng chết người nhắm vào Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley".

CNN đưa tin Robinson đã thú nhận với cha chính mình là người nổ súng. Người cha đã báo với cảnh sát và canh chừng con trai cho tới khi cảnh sát chính thức bắt giữ.

Trong cuộc họp báo ngày 12-9, giới chức xác nhận nghi phạm tên Tyler Robinson, đang bị giam giữ ở nhà tù Utah County. Họ không tiết lộ tuổi của nghi phạm.

Thống đốc Spencer Cox cho biết Robinson đến từ bang Utah và sống cùng gia đình ở hạt Washington. Robinson không phải sinh viên Đại học Utah Valley, nơi xảy ra vụ nổ súng. 

Ông Cox cũng nhận định tính tới thời điểm hiện tại, Robinson được cho là hành động một mình nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra thêm. 

Bạn cùng phòng của Robinson đã cho điều tra viên xem các tin nhắn trên ứng dụng Discord, trong đó có nội dung Robinson cần lấy một khẩu súng trường từ một điểm cất giấu và để khẩu súng trong bụi cây. Một tin nhắn đề cập đến khẩu súng trường được bọc trong khăn.

Ông Cox cho hay một thành viên gia đình Robinson tiết lộ y có lời lẽ tiêu cực về nạn nhân trước vụ nổ súng. Robinson từng nhắc tới ông Kirk trong một bữa tối, nói “Kirk đầy thù hận và gieo rắc thù hận”.

“Trong lần trò chuyện với một thành viên khác trong gia đình, Robinson kể Charlie Kirk sẽ đến UVU. Họ bàn luận về lý do tại sao không thích anh ta" - ông Cox cho hay.

Vị thống đốc nói thêm một thành viên trong gia đình Robinson đã liên lạc với một người bạn, người này gọi tới văn phòng cảnh sát trưởng và cung cấp thông tin về lời thú tội của Robinson.

Nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk bị "chính cha mình giao nộp" - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: Utah Governor's Office.

Trong một buổi họp báo hôm 11-9, cảnh sát cho biết nghi phạm sẽ đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội ám sát. Các quan chức tiết lộ họ đã thu thập được khẩu súng trường dùng để bắn ông Kirk, cùng đoạn phim quay nghi phạm và nhiều bằng chứng khác chỉ ra danh tính người này.

Trước khi chính thức có tin nghi phạm bị bắt, xuất hiện trên Fox News ngày 12-9, ông Donald Trump thông báo "một người rất gần gũi" với nghi phạm đã giao nộp anh cho cơ quan thực thi pháp luật.

Gần kết buổi phỏng vấn, vị tổng thống cho biết ông đang họp về kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng thì bị các trợ lý ngắt lời.

"Họ bước vào và nói: 'Charlie Kirk chết rồi'. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi: 'Ý là sao, chết là sao'" - ông kể lại - "'Charlie Kirk bị bắn', họ đáp".

Ông Donald Trump đã nhanh chóng kết thúc cuộc họp ngay sau đó: "Tôi bảo với mọi người hãy đi ra ngoài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump Charlie Kirk ám sát Mỹ
    Thông báo