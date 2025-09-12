HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt

Xuân Mai

(NLĐO) - FBI treo thưởng 100.000 USD để bắt nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.

Ông Charlie Kirk bị bắn chết tại một sự kiện ở Trường ĐH Utah hôm 10-9. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố ảnh của "người bị tình nghi" liên quan đến vụ án, trong đó có thể thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm đang đi trong một tòa nhà.

Trong buổi phát sóng trực tiếp trong chương trình Fox & Friends trên kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Với độ chắc chắn cao, tôi tin chúng tôi đã bắt được hắn".

Theo ông Donald Trump, "ai đó rất thân cận" với nghi phạm đã giao nộp y. 

Tổng thống Mỹ nói thông tin chi tiết sẽ được cơ quan chức năng công bố thêm sau.

Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt- Ảnh 1.

Thi hài ông Charlie Kirk được đưa xuống sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor. Ảnh AP

Trước đó, FBI treo thưởng lên đến 100.000 USD cho thông tin dẫn đến việc xác định và bắt giữ nghi phạm.

Cuộc truy lùng quy mô lớn nhằm tìm kiếm tay súng đã giết nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk kéo dài sang ngày thứ ba hôm 12-9, sau khi cảnh sát công bố những hình ảnh mới nhằm nỗ lực phá giải vụ án đang làm gia tăng căng thẳng ở Mỹ.

Thống đốc bang Utah cho biết FBI đang điều tra hơn 7.000 manh mối và thông tin. Theo hãng tin AP, các nhà điều tra liên bang và quan chức bang hôm 11-9 đã công bố một loạt ảnh và video về người mà họ tin là thủ phạm. 

Ông Kirk bị bắn khi đang nói chuyện với đám đông tụ tập tại sân trường ở Orem.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa nêu tên nghi phạm hay động cơ trong vụ giết hại. Đây là vụ bạo lực chính trị mới nhất làm chấn động nước Mỹ.

Thống đốc Spencer Cox nói trong cuộc họp cùng Giám đốc FBI Kash Patel: “Chúng tôi không thể làm việc mà không có sự giúp đỡ của người dân”.

Trong khi đó, hai người bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng đã được xác định là không liên quan vụ việc.

Vụ ám sát ông Charlie Kirk là trường hợp mới nhất về cách các biện pháp an ninh thông thường có thể bị vô hiệu hóa trong thời kỳ bạo lực chính trị gia tăng, khi bất kỳ ai liên quan đến tiến trình chính trị đều có thể trở thành mục tiêu, bao gồm cả những người có ảnh hưởng.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump đổi lịch, nhiều trường phong tỏa sau cái chết của Charlie Kirk

Tổng thống Donald Trump đổi lịch, nhiều trường phong tỏa sau cái chết của Charlie Kirk

(NLĐO) - Từ sau vụ nhà hoạt động Charlie Kirk bị bắn chết, giới chính trị Mỹ trở nên căng thẳng, những lo ngại về an ninh gia tăng khắp nước Mỹ.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California

(NLĐO) - Một băng cướp đã dùng búa tấn công tiệm vàng của người gốc Việt ở TP Milpitas, California, chỉ vài ngày sau một vụ tương tự ở TP San Jose cùng bang.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ

(NLĐO) – Nhiều hình ảnh chưa từng được công bố đã lần đầu xuất hiện sau 24 năm ngày nước Mỹ rúng động vì bị tấn công khủng bố đẫm máu hôm 11-9-2001.

