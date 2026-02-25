Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donanld Trump đã rời Nhà Trắng lúc 20 giờ 33 phút ngày 24-2 (giờ địa phương) và đến Điện Capitol lúc 20 giờ 41 phút.

Nhà lãnh đạo này đọc Thông điệp Liên bang lúc 21 giờ 12 phút cùng ngày (9 giờ 12 phút ngày 25-2 tại Việt Nam).

Theo hãng tin AP, ông Donald Trump đã bắt đầu bài phát biểu bằng một đánh giá đầy tự hào về năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng: "Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ."

“Đất nước chúng ta đã trở lại lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết” - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng hôm 24-2 - Ảnh: AP

Đây là Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Đối với bài phát biểu dạng này, phần lớn tổng thống Mỹ tiền nhiệm nói dưới 1 giờ. Trong đó, các cựu tổng thống Jimmy Carter và Richard Nixon phát biểu chưa đến 40 phút.

