HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang

Anh Thư

(NLĐO) - Đây là Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donanld Trump đã rời Nhà Trắng lúc 20 giờ 33 phút ngày 24-2 (giờ địa phương) và đến Điện Capitol lúc 20 giờ 41 phút. 

Nhà lãnh đạo này đọc Thông điệp Liên bang lúc 21 giờ 12 phút cùng ngày (9 giờ 12 phút ngày 25-2 tại Việt Nam).

Theo hãng tin AP, ông Donald Trump đã bắt đầu bài phát biểu bằng một đánh giá đầy tự hào về năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng: "Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ."

“Đất nước chúng ta đã trở lại lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết” - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump bắt đầu bài phát biểu quan trọng ở Điện Capitol - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng hôm 24-2 - Ảnh: AP

Đây là Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Đối với bài phát biểu dạng này, phần lớn tổng thống Mỹ tiền nhiệm nói dưới 1 giờ. Trong đó, các cựu tổng thống Jimmy Carter và Richard Nixon phát biểu chưa đến 40 phút. 

*Tiếp tục cập nhật 

Tin liên quan

Tập đoàn Trump Organization xây tòa nhà cao nhất nước Úc

Tập đoàn Trump Organization xây tòa nhà cao nhất nước Úc

(NLĐO) - Tập đoàn Trump Organization của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký kết thỏa thuận xây dựng tòa nhà cao nhất nước Úc với 91 tầng.

Danh tính kẻ mang súng xâm nhập khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Người này bị bắn chết khi mang súng xâm nhập khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump. Khi đó, Tổng thống Mỹ đang ở Nhà Trắng

Kẻ mang súng xâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Donald Trump bị bắn chết

(NLĐO) - Cơ quan Mật vụ Mỹ đã nổ súng tiêu diệt một kẻ xâm nhập dinh thự Tổng thống Donald Trump tại bang Florida – Mỹ.

Trump Donald Trump điện capitol bài phát biểu trước quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo