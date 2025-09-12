Tổng thống Donald Trump đổi lịch, nhiều trường phong tỏa sau cái chết của Charlie Kirk

Đội ngũ an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi địa điểm phát biểu tưởng niệm vụ tấn công ngày 11-9-2001, cũng như thắt chặt an ninh cho một trận bóng chày tại New York mà ông Donald Trump dự định tham dự vào cuối ngày 11-9 (giờ địa phương).

Một số trường đại học đã bị phong tỏa sau khi nhận được các lời đe dọa nặc danh. Thêm nữa, một số nhân vật cấp cao đang tăng cường an ninh bảo vệ, thậm chí có người còn tuyên bố sẽ tự mang theo vũ khí.

Giới chức Mỹ vẫn đang truy lùng kẻ đã bắn nhà hoạt động Charlie Kirk, làm gia tăng thêm sự bất an.

Các quan chức cho biết bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Lầu Năm Góc, một trong những nơi bị tấn công cách đây 24 năm, đã được chuyển từ khu vực công cộng hơn sang khoảng sân bên trong vào sáng 11-9 "nhằm bảo đảm an toàn tối đa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà hoạt động Charlie Kirk. Ảnh: AP

Để bảo đảm an toàn cho trận đấu ở sân vận động Yankee, Mật vụ Mỹ cũng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đồng thời cảnh báo người dân hãy chuẩn bị tinh thần thấy nhiều cảnh sát hơn.

Ban tổ chức sân vận động cho biết họ đã áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường, vì vậy khán giả được khuyên đến sớm và dự trù thêm thời gian để xếp hàng.

Trong bối cảnh cảnh sát tiếp tục truy lùng kẻ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk và dư luận tranh cãi về động cơ của vụ án, cả hai phe phái chính trị đều phải đối mặt với nguy cơ bạo lực gia tăng.

Tại Washington D.C., lời đe dọa đánh bom đã được gửi tới trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, buộc cảnh sát phải lục soát tòa nhà, nơi từng phát hiện một quả bom ống vào ngày 6-1-2021.

Cảnh sát Điện Capitol Mỹ sau đó xác định đây là một mối đe dọa không đáng tin cậy.

Theo đài BBC, nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ New York Alexandria Ocasio-Cortez, người thường xuyên bị ông Kirk chỉ trích, đã hủy một sự kiện tại bang Bắc Carolina vì lý do an ninh.

Bình luận viên chính trị Ben Shapiro cũng rút khỏi một sự kiện đã lên lịch bên ngoài Los Angeles.

Trong khi đó, nữ Hạ nghị sĩ Nancy Mace, đại diện bang Nam Carolina, cho biết sẽ không tổ chức sự kiện công cộng nào trong thời gian tới do lo ngại an ninh. Bà còn nói thêm sẽ mang theo súng khi được pháp luật cho phép, và sẽ có vệ sĩ đi cùng.

Vào tối 11-9, Học viện Hải quân Mỹ tại TP Annapolis (bang Maryland) bị phong tỏa sau khi giới chức nhận được báo cáo về các mối đe dọa. Các thủy thủ được lệnh trú ẩn tại chỗ trong khi cảnh sát tiến hành lục soát.

Cùng lúc đó, nhiều trường đại học ở miền Nam, chủ yếu là các trường dành cho sinh viên da màu, cũng phải đóng cửa sau khi nhận được các tin nhắn đe dọa. Một số trường đã hủy các hoạt động sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Tại nhiều trường đại học khác như Southern University, Virginia State University…, sinh viên và nhân viên cũng bị ảnh hưởng bởi các vụ đe dọa.

Nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, nhận định các mối đe dọa này là "một dấu hiệu nữa cho thấy sự bùng nổ của chủ nghĩa cực đoan thù hận đã ngoài tầm kiểm soát".