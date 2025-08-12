HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump dứt khoát về thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự cuộc hội đàm giữa tổng thống Mỹ và tổng thống Nga - dự kiến diễn ra ngày 15-8 tại Alaska

Đó là lời xác nhận của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 11-8. Khi được hỏi liệu ông Zelensky có tham dự cuộc hội đàm ở Alaska hay không, ông Donald Trump đáp rằng "ông ấy không tham gia".

"Ông ấy đã tham dự rất nhiều cuộc họp, ông ấy đã ở đó 3 năm rưỡi nhưng vẫn không có gì xảy ra" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ mô tả cuộc gặp sắp tới với ông Vladimir Putin là một "cuộc gặp thăm dò" và cho rằng tổng thống Nga muốn "tham gia".

Ông Donald Trump tin tưởng trong "2 phút đầu tiên" của cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông sẽ biết chắc chắn "liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không".

Ông chủ Nhà Trắng cũng thừa nhận cuộc gặp tiếp theo sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể là giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.

Ông Donald Trump tuyên bố: "Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa ông Zelensky và ông Putin - hoặc ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần".

Theo Tổng thống Donald Trump, ông "muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo (ông Putin và ông Zelensky)" và "vấn đề sẽ được giải quyết".

Tổng thống Donald Trump dứt khoát về thượng đỉnh với Tổng thống Putin- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tại Alaska. Ảnh: CBS

Ông Donald Trump một lần nữa khẳng định việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy hòa bình sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Putin ở Alaska.

Mặc dù vẫn chưa rõ thỏa thuận này sẽ bao gồm những gì, song một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng Moscow muốn Kiev rút quân toàn bộ khỏi các tỉnh Donetsk và Luhansk ở phía Đông, đồng thời đề nghị rút quân khỏi các khu vực hạn chế mà họ kiểm soát ở tỉnh Sumy và Kharkiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bác bỏ việc nhượng lãnh thổ cho Nga. Ông kêu gọi ngừng bắn như bước đầu tiên để tiến tới đàm phán hòa bình - một lập trường được các đối tác châu Âu ủng hộ.

Theo tờ European Pravda, cũng tại cuộc họp báo ngày 11-8, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng với lời giải thích của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về những hạn chế theo hiến pháp đối với các thỏa thuận tiềm năng với Nga.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump thừa nhận ông "hơi lo ngại" khi Tổng thống Zelensky nói rằng ông cần phải có sự chấp thuận của hiến pháp để thực hiện một cuộc trao đổi lãnh thổ.

Bình luận về các cuộc đàm phán sắp tới liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông hòa hợp với ông Zelensky nhưng không đồng tình với những gì ông Zelensky "đã làm". Theo ông Donald Trump, "đây là một cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra".

Về phần Tổng thống Zelensky, ông khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Ông Zelensky cho rằng câu trả lời về vấn đề lãnh thổ đã có trong Hiến pháp Ukraine và "sẽ không có ai đi chệch khỏi điều này, không ai có thể làm vậy".

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

(NLĐO) – Washington tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu “gánh vác” bằng cách mua vũ khí Mỹ nếu muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Dồn dập hoạt động ngoại giao về Ukraine

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga để tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine

Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ

(NLĐO) - Ukraine ủng hộ lập trường châu Âu về giải pháp hòa bình, đồng thời khẳng định kiên quyết không đánh đổi chủ quyền.

