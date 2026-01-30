Tổng thống Donald Trump kiện Sở Thuế vụ liên bang và Bộ Tài chính Mỹ

Kênh tin tức NBC News ngày 30-1 đưa tin Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi kiện Sở Thuế vụ liên bang (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ với cáo buộc các cơ quan này thiếu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu, dẫn đến việc hồ sơ thuế của ông bị rò rỉ cho giới truyền thông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: AP

Trong đơn kiện được đệ trình ngày 29-1 tại tòa án liên bang ở Miami, ông Donald Trump cùng hai con trai là Donald Trump Jr., Eric Trump và Tập đoàn Trump Organization khẳng định việc rò rỉ thông tin đã gây ra "tổn hại về danh tiếng và tài chính".

Đáng chú ý, ông Donald Trump tham gia vụ kiện với tư cách cá nhân thay vì tư cách tổng thống.

Phía nguyên đơn cho rằng các cơ quan chính phủ đã không ngăn chặn được hành vi xâm nhập và công khai trái phép dữ liệu thuế có từ gần một thập kỷ trước, khiến hình ảnh của họ bị khắc họa sai lệch trước công chúng.

"Các bị đơn đã gây ra cho phía nguyên đơn những tổn hại về tài chính và danh tiếng, sự bối rối trước công chúng, làm hoen ố uy tín kinh doanh một cách bất công, khắc họa họ dưới lăng kính sai lệch, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế công khai của Tổng thống Donald Trump cũng như các nguyên đơn khác" - đơn kiện nêu.

Vụ kiện bắt nguồn từ hành vi của Charles Littlejohn, từng là nhân viên Công ty Booz Allen Hamilton (một công ty tư vấn quản lý và công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên làm việc với chính phủ, quân đội, tình báo và các tập đoàn lớn).

Người này đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2024 sau khi thừa nhận đánh cắp và tiết lộ hồ sơ thuế của ông Donald Trump cho tờ The New York Times.

Các báo cáo độc quyền dựa trên dữ liệu này vào năm 2020 từng gây rúng động dư luận khi cho thấy ông Donald Trump chỉ nộp 750 USD thuế thu nhập liên bang trong hai năm 2016 và 2017.

Vào thời điểm đó, người đứng đầu Nhà Trắng bác bỏ thông tin, gọi đây là “tin giả hoàn toàn” và khẳng định dữ liệu đã bị “thu thập trái phép”.

Littlejohn cũng thừa nhận đã đánh cắp hồ sơ thuế của hàng nghìn người giàu khác, trong đó có các tỉ phú Jeff Bezos và Elon Musk.

Phía IRS và Bộ Tài chính hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về con số 10 tỉ USD.

Tuy nhiên, IRS trước đó đã thừa nhận hành động của Littlejohn là "không thể chấp nhận được" và cam kết thắt chặt an ninh dữ liệu để tránh lặp lại các sự cố tương tự.

Về phía Tổng thống Donald Trump, ông từng tuyên bố nếu nhận được tiền bồi thường từ các vụ kiện nhắm vào chính phủ Mỹ, ông sẽ dùng số tiền đó cho mục đích từ thiện hoặc tu bổ lại Nhà Trắng.

Hiện giới quan sát đang đổ dồn sự chú ý vào tính pháp lý của vụ việc khi ông Donald Trump phải đối đầu trực tiếp với các cơ quan chính phủ do chính mình lãnh đạo.