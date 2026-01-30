Tổng thống Donald Trump kiện Sở Thuế vụ liên bang và Bộ Tài chính Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump kiện Sở Thuế vụ liên bang và Bộ Tài chính Mỹ

Thu Hương

(NLĐO) - Ông Donald Trump tham gia vụ kiện với tư cách cá nhân thay vì tư cách tổng thống Mỹ.

Kênh tin tức NBC News ngày 30-1 đưa tin Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi kiện Sở Thuế vụ liên bang (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ với cáo buộc các cơ quan này thiếu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu, dẫn đến việc hồ sơ thuế của ông bị rò rỉ cho giới truyền thông.

Tổng thống Donald Trump kiện Sở Thuế vụ và Bộ Tài chính 10 tỷ USD - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: AP

Trong đơn kiện được đệ trình ngày 29-1 tại tòa án liên bang ở Miami, ông Donald Trump cùng hai con trai là Donald Trump Jr., Eric Trump và Tập đoàn Trump Organization khẳng định việc rò rỉ thông tin đã gây ra "tổn hại về danh tiếng và tài chính".

Đáng chú ý, ông Donald Trump tham gia vụ kiện với tư cách cá nhân thay vì tư cách tổng thống. 

Phía nguyên đơn cho rằng các cơ quan chính phủ đã không ngăn chặn được hành vi xâm nhập và công khai trái phép dữ liệu thuế có từ gần một thập kỷ trước, khiến hình ảnh của họ bị khắc họa sai lệch trước công chúng.

"Các bị đơn đã gây ra cho phía nguyên đơn những tổn hại về tài chính và danh tiếng, sự bối rối trước công chúng, làm hoen ố uy tín kinh doanh một cách bất công, khắc họa họ dưới lăng kính sai lệch, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế công khai của Tổng thống Donald Trump cũng như các nguyên đơn khác" - đơn kiện nêu.

Vụ kiện bắt nguồn từ hành vi của Charles Littlejohn, từng là nhân viên Công ty Booz Allen Hamilton (một công ty tư vấn quản lý và công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên làm việc với chính phủ, quân đội, tình báo và các tập đoàn lớn).

Người này đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2024 sau khi thừa nhận đánh cắp và tiết lộ hồ sơ thuế của ông Donald Trump cho tờ The New York Times.

Các báo cáo độc quyền dựa trên dữ liệu này vào năm 2020 từng gây rúng động dư luận khi cho thấy ông Donald Trump chỉ nộp 750 USD thuế thu nhập liên bang trong hai năm 2016 và 2017.

Vào thời điểm đó, người đứng đầu Nhà Trắng bác bỏ thông tin, gọi đây là “tin giả hoàn toàn” và khẳng định dữ liệu đã bị “thu thập trái phép”. 

Littlejohn cũng thừa nhận đã đánh cắp hồ sơ thuế của hàng nghìn người giàu khác, trong đó có các tỉ phú Jeff Bezos và Elon Musk.

Phía IRS và Bộ Tài chính hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về con số 10 tỉ USD. 

Tuy nhiên, IRS trước đó đã thừa nhận hành động của Littlejohn là "không thể chấp nhận được" và cam kết thắt chặt an ninh dữ liệu để tránh lặp lại các sự cố tương tự.

Về phía Tổng thống Donald Trump, ông từng tuyên bố nếu nhận được tiền bồi thường từ các vụ kiện nhắm vào chính phủ Mỹ, ông sẽ dùng số tiền đó cho mục đích từ thiện hoặc tu bổ lại Nhà Trắng. 

Hiện giới quan sát đang đổ dồn sự chú ý vào tính pháp lý của vụ việc khi ông Donald Trump phải đối đầu trực tiếp với các cơ quan chính phủ do chính mình lãnh đạo.

Tin liên quan

Ông Donald Trump tuyên bố "hạm đội khổng lồ" đang đến, ra tối hậu thư cho Iran

Ông Donald Trump tuyên bố "hạm đội khổng lồ" đang đến, ra tối hậu thư cho Iran

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép, yêu cầu Iran phải sớm ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Donald Trump nói "xuống thang một chút" ở Minneapolis

(NLĐO) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ báo cáo với quốc hội rằng có tới 2 sĩ quan đã nổ súng trong cái chết của người biểu tình Alex Pretti ở TP Minneapolis.

Điểm nóng xung đột ngày 30-1: “Hạm đội khổng lồ” của Mỹ "vây" Iran thế nào?

(NLĐO) - Mỹ điều tàu sân bay, khu trục hạm, tiêm kích tàng hình và lá chắn tên lửa tới Trung Đông, tạo gọng kìm quân sự với Iran.

Trump Elon Musk Jeff Bezos Sở thuế vụ Bộ Tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo