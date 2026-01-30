Tổng thống Donald Trump: Nga dừng không kích Ukraine một tuần!

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công trong thời tiết cực lạnh ở Ukraine”.

“Vì thời tiết quá lạnh, tôi đã đích thân yêu cầu Tổng thống Putin không bắn vào Kiev và các thành phố, thị trấn (của Ukraine) trong một tuần” - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp nội các hôm 29-1.

“Tổng thống Putin đã đồng ý làm như vậy. Chúng tôi rất vui mừng với quyết định này”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Trước đó, hôm 29-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về thông tin Moscow và Kiev đã đạt được “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng”.

Nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko tuyên bố mặc dù “có thỏa thuận về ngừng bắn năng lượng nhưng chưa có thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn này”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn năng lượng, trong đó cả hai bên sẽ ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và lưới điện của nhau.

Những lời kêu gọi đã gia tăng trong tuần này sau khi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng điện khiến gần 1 triệu hộ gia đình ở Kiev mất điện hôm 28-1, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denis Shmigal.

Nga khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở do quân đội và tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine sử dụng, với mục đích đáp trả các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào khu dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga.

Nhiệt độ tại thủ đô Kiev của Ukraine dự kiến giảm xuống -13 độ C vào cuối tuần này.

Hôm 29-1, Tổng thống Zelensky cho biết ông kỳ vọng Nga sẽ thực hiện thỏa thuận không bắn vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong một tuần do thời tiết mùa đông, như Tổng thống Donald Trump thông báo.

"Các nhóm của chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Chúng tôi kỳ vọng các thỏa thuận sẽ được thực hiện. Các bước giảm leo thang góp phần vào tiến trình hướng tới chấm dứt xung đột” - Tổng thống Zelensky viết bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng “cảm ơn phía Mỹ vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo ngừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng vào thời điểm này”.