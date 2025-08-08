HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump muốn CEO Lip-Bu Tan từ chức, Intel lắc đầu

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Intel của Mỹ Lip-Bu Tan được cho là có quan hệ với các công ty Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump hôm 7-8 yêu cầu CEO Intel Lip-Bu Tan từ chức sau những lo ngại về mối quan hệ được cho là của ông với các công ty Trung Quốc.

“CEO của Intel đang rất mâu thuẫn và phải từ chức ngay lập tức. Không còn giải pháp nào khác cho vấn đề này" - nhà lãnh đạo Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Yêu cầu được Tổng thống Donald Trump đưa ra trong bối cảnh ông Tan đang nỗ lực vực dậy Intel vào thời điểm chính phủ thúc đẩy việc củng cố ngành công nghiệp chip của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump muốn CEO Lip-Bu Tan từ chức, Intel lắc đầu - Ảnh 1.

CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Intel

Chỉ 6 tháng trước, chính quyền Washington được cho là đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận với công ty TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) để điều hành các nhà máy của Intel.

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Tom Cotton hôm 6-8 gửi thư cho hội đồng quản trị của Intel, nêu lên những lo ngại về mối quan hệ được cho là của ông Tan với các công ty Trung Quốc.

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Intel Frank Yeary hồi đầu tuần, thượng nghị sĩ Cotton đã chỉ ra những báo cáo gần đây về các khoản đầu tư của ông Tan vào Trung Quốc. 

Hồi tháng 4, có thông tin ông Tan đích thân và thông qua nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào hàng trăm công ty Trung Quốc, một số trong đó liên quan đến quân đội nước này.

Tuy nhiên, Intel tối 7-8 ra tuyên bố chính thức rằng ông Tan sẽ không từ chức. 

"Intel, hội đồng quản trị và CEO Lip-Bu Tan cam kết thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ, đồng thời đang thực hiện các khoản đầu tư đáng kể, phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trước tiên" của tổng thống" - Intel tuyên bố.

Ông Tan được bổ nhiệm làm CEO của Intel vào tháng 3 năm nay.

Cuối tháng trước, tập đoàn này báo cáo doanh thu tốt hơn dự kiến trong những tháng đầu ông Tan nhậm chức, mặc dù ông cũng đã cắt giảm kế hoạch xây dựng nhà máy.

Trước khi đảm nhiệm vị trí cao nhất tại Intel, ông Tan là CEO của công ty thiết kế công nghệ Cadence Design Systems và là thành viên sáng lập của Walden Catalyst Ventures.

Cổ phiếu Intel (INTC) đóng cửa giảm 3% hôm 7-8.

Tin liên quan

Mỹ tung đòn mạnh vào ngành chip Trung Quốc

Mỹ tung đòn mạnh vào ngành chip Trung Quốc

Đòn trừng phạt mới nhất được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump, người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, tuyên thệ nhậm chức

Chứng khoán châu Á “đỏ lửa” vì thuế quan của ông Donald Trump

(NLĐO) –Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm hôm 1-8 sau khi Tổng thống Donald Trump điều chỉnh mức thuế đối ứng.

Mỹ tăng rào cản với ngành chip Trung Quốc?

Trung Quốc cáo buộc Mỹ lợi dụng khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng quyền lực nhà nước để tăng cường trấn áp các công ty của nước này

