Tổng thống Donald Trump muốn làm điều chưa từng có, Mexico phản ứng cứng rắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump muốn làm điều chưa từng có, Mexico phản ứng cứng rắn

Anh Thư

(NLĐO) - Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho các quan chức quân đội bắt đầu sử dụng vũ lực chống lại các băng đảng ma túy ở Mexico.

Theo Telegraph hôm 8-8, động thái bất ngờ của ông Donald Trump có nguy cơ gây tranh cãi ngoại giao với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, khi bà khẳng định quân đội Mỹ sẽ không tiến vào nước mình.

Chỉ thị mới đánh dấu sự leo thang đáng kể trong chiến dịch mạnh mẽ của tổng thống Mỹ nhằm chống lại các băng đảng ma túy Mỹ Latin, vốn bị ông gọi là "các tổ chức khủng bố nước ngoài".

Một nguồn tin cho hay giới chức Lầu Năm Góc đã bắt đầu xem xét các kế hoạch nhắm vào các nhóm này.

Tổng thống Donald Trump muốn làm điều chưa từng có, Mexico phản ứng cứng rắn- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Động thái của ông Donald Trump mở ra khả năng Mỹ bắt đầu các hoạt động quân sự trên biển và lãnh thổ nước ngoài nhằm chống lại những băng đảng tội phạm, gây nhiều lo ngại về mặt pháp lý.

Trong khi đó, bà Sheinbaum khẳng định: "Mỹ sẽ không đưa quân đội đến Mexico. Chúng tôi hợp tác và cộng tác nhưng sẽ không có hành động xâm lấn nào cả; điều đó bị loại trừ. Chúng tôi đã nêu rõ điều này trong tất cả các cuộc trao đổi”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng đề cập ý tưởng tấn công trực tiếp vào các băng đảng ma túy nước ngoài. 

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (năm 2017-2021), ông Donald Trump được cho là đã đề xuất bắn tên lửa sang Mexico để nhắm vào các băng đảng này.

Vào tháng 4 năm nay, ông Donald Trump từng yêu cầu bà Sheinbaum cho phép quân đội Mỹ vào Mexico để giúp chống lại các băng đảng ma túy nhưng đã bị bà bác bỏ.

Lúc đó, nữ tổng thống Mexico khẳng định hai nước có thể hợp tác nhưng "các vị trên lãnh thổ của các vị và chúng tôi trên lãnh thổ của chúng tôi".

Tổng thống Donald Trump giải thích ông đề xuất điều này vì các băng đảng ma túy nước ngoài đã gây ra cái chết cho nhiều người, kiếm được bộn tiền và "hủy hoại người dân Mỹ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã tăng cường lực lượng Vệ binh Quốc gia tại biên giới phía Nam nhằm ngăn chặn các loại ma túy như fentanyl chảy vào nước này, cũng như các chuyến bay không người lái bí mật của Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) để truy tìm các phòng thí nghiệm fentanyl ở Mexico.

Tin liên quan

Mỹ điều quân, xe bọc thép đến biên giới với Mexico, công bố số liệu gây sốc

Mỹ điều quân, xe bọc thép đến biên giới với Mexico, công bố số liệu gây sốc

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh điều khoảng 3.000 quân đang tại ngũ đến biên giới phía Nam của Mỹ, theo Washington Post ngày 1-3.

Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tới tại bang Alaska - Mỹ.

Nếu Mỹ tấn công, các băng đảng Mexico có dám trả đũa?

(NLĐO) - Trước đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cân nhắc chỉ định các băng đảng Mexico là nhóm khủng bố song không thực hiện.

Donald Trump tổng thống mỹ Vệ binh quốc gia cử quân đội đến Mexico băng đảng ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo