Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp được lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska là để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo AP, đây là một bước đột phá tiềm năng sau nhiều tuần các nỗ lực dập tắt xung đột gần như không tiến triển.

Phát ngôn trên của tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 8-8 trên mạng xã hội và Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận thông tin chi tiết. Trước đó, cả Mỹ và Nga đều cho biết họ mong đợi một cuộc gặp gỡ như vậy có thể diễn ra vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 8-8 - Ảnh: AP

Cùng ngày, tổng thống Mỹ cũng tuyên bố thỏa thuận giữa Nga và Ukraine có thể bao gồm "một số trao đổi về lãnh thổ" - AP và RT cùng đưa tin.

Theo AP, các nhà phân tích, bao gồm cả một số người thân cận với Điện Kremlin, cho rằng Nga có thể từ bỏ các phần lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát bên ngoài 4 khu vực (của Ukraine) mà họ đã đơn phương tuyên bố sáp nhập.

"Rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số, và chúng ta sẽ trao đổi một số. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cả hai bên đều được lợi, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về điều đó sau hoặc ngày mai” - RT trích đăng phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra khi ông Donald Trump tiếp đón các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia tại Nhà Trắng để ký tuyên bố chung về việc mở một tuyến đường vận tải chính giữa hai quốc gia từng xảy ra xung đột trong hơn 3 thập kỷ.

RT cho biết quân đội Nga đang kiểm soát các vùng đất dọc biên giới ở các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine.

Việc kiểm soát được vùng đất xung quanh thị trấn biên giới Sudzha của Nga được giới lãnh đạo Ukraine coi là một con bài mặc cả và đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.