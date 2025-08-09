HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tới tại bang Alaska - Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp được lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska là để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo AP, đây là một bước đột phá tiềm năng sau nhiều tuần các nỗ lực dập tắt xung đột gần như không tiến triển.

Phát ngôn trên của tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 8-8 trên mạng xã hội và Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận thông tin chi tiết. Trước đó, cả Mỹ và Nga đều cho biết họ mong đợi một cuộc gặp gỡ như vậy có thể diễn ra vào tuần tới.

Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 8-8 - Ảnh: AP

Cùng ngày, tổng thống Mỹ cũng tuyên bố thỏa thuận giữa Nga và Ukraine có thể bao gồm "một số trao đổi về lãnh thổ" - APRT cùng đưa tin.

Theo AP, các nhà phân tích, bao gồm cả một số người thân cận với Điện Kremlin, cho rằng Nga có thể từ bỏ các phần lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát bên ngoài 4 khu vực (của Ukraine) mà họ đã đơn phương tuyên bố sáp nhập.

"Rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số, và chúng ta sẽ trao đổi một số. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cả hai bên đều được lợi, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về điều đó sau hoặc ngày mai” - RT trích đăng phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra khi ông Donald Trump tiếp đón các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia tại Nhà Trắng để ký tuyên bố chung về việc mở một tuyến đường vận tải chính giữa hai quốc gia từng xảy ra xung đột trong hơn 3 thập kỷ.

RT cho biết quân đội Nga đang kiểm soát các vùng đất dọc biên giới ở các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine.

Việc kiểm soát được vùng đất xung quanh thị trấn biên giới Sudzha của Nga được giới lãnh đạo Ukraine coi là một con bài mặc cả và đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Điện Kremlin xác nhận 
Không lâu sau tuyên bố của ông Donald Trump, cố vấn Tổng thống Putin là ông Yury Ushakov xác nhận thời gian và địa điểm cuộc gặp.
Theo Điện Kremlin, cuộc gặp sắp tới sẽ xoay quanh việc đạt được một nền hòa bình lâu dài cho xung đột ở Ukraine.
Ông Ushakov cho biết thêm Moscow hy vọng cuộc gặp tiếp theo giữa 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ diễn ra tại Nga.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 9-8: Mỹ theo dõi tên lửa bí mật của Nga ở Bắc Cực

Điểm nóng xung đột ngày 9-8: Mỹ theo dõi tên lửa bí mật của Nga ở Bắc Cực

(NLĐO) - Mỹ đã bắt đầu thực hiện chuyến bay gần các căn cứ quân sự của Nga ở phía Tây Bắc nước này.

Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế quan với Ấn Độ vì mua dầu Nga

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào hôm 6-8 để áp đặt mức thuế quan bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ.

Ukraine giáng đòn mạnh vào Nga, Điện Kremlin thông báo quan trọng

(NLĐO) - UAV Ukraine ngày 7-8 nhắm vào vùng Krasnodar của Nga, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Afipskiy và thành phố cảng Novorossiysk.

Donald Trump thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine Putin trao đổi lãnh thổ
