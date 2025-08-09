Tổng thống Donald Trump "ra tay", Armenia và Azerbaijan ký thỏa thuận hòa bình

Sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng, được Tổng thống Donald Trump mô tả là "hội nghị thượng đỉnh hòa bình lịch sử".

Tại đây, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố chung về "thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan".

Ngoài ra, các bên cũng nhất trí việc hình thành hành lang giao thông Zangezur giữa Armenia và Azerbaijan.

Hành lang trên nối Azerbaijan với vùng lãnh thổ tách rời Nakhichevan của nước này, thông qua một dải đất hẹp nằm ở miền Nam Armenia, chạy dọc biên giới với Iran.

Tuyến đường sẽ được các công ty Mỹ xây dựng và vận hành, được mang tên "Tuyến đường Trump vì hòa bình và thịnh vượng quốc tế".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết việc tuyến đường mang tên ông là "một vinh dự lớn" và khẳng định ông không hề yêu cầu điều này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (phải) tại Nhà Trắng vào ngày 8-8. Ảnh: Yahoo News

Tổng thống Donald Trump cho hay 2 nước đã cam kết chấm dứt giao tranh, thiết lập quan hệ ngoại giao và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

"Họ đã chiến đấu trong suốt nhiều năm qua nhưng giờ đây là bạn. Họ sẽ là bạn trong thời gian dài" – RT dẫn phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại lễ ký kết.

Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã ký các thỏa thuận riêng với từng nước nhằm mở rộng hợp tác về năng lượng, thương mại và công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo. Ông cũng cho biết các hạn chế đối với hợp tác quốc phòng giữa Azerbaijan và Mỹ đã được dỡ bỏ.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan mô tả thỏa thuận là thành công lớn "cho các quốc gia của chúng ta, cho khu vực và là thành công của thế giới", đồng thời củng cố "di sản của ông Trump với tư cách một chính khách và người kiến tạo hòa bình".

Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho rằng ông chủ Nhà Trắng đang mang lại hòa bình cho toàn bộ khu vực Kavkaz, đồng thời nhấn mạnh "chúng tôi biết ơn vì điều đó".

Armenia và láng giềng Azerbaijan đã mẫu thuẫn vì tranh chấp lãnh thổ quanh khu vực Nagorno-Karabakh từ cuối những năm 1980.

Vùng này, chủ yếu do người Armenia sinh sống, đã tách khỏi sự kiểm soát của Azerbaijan vào đầu những năm 1990.

Trong hơn 2 thập niên, Nagorno-Karabakh là nguồn gốc của căng thẳng liên miên giữa 2 nước.

Đôi bên để xảy ra nhiều đợt xung đột bùng phát trước khi Baku giành lại quyền kiểm soát khu vực này năm 2023.