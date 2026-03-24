Hội đồng Bảo an thảo luận phương án can thiệp quân sự tại “yết hầu” Hormuz

Theo dự thảo mà tờ The National và The Jerusalem Post tiếp cận được, Bahrain cáo buộc Iran liên tục tấn công và đe dọa các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Dự thảo khẳng định các hành động này là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tờ The Jerusalem Post lưu ý khác với nghị quyết trước đây của Bahrain vốn chỉ dừng lại ở việc lên án các cuộc tấn công của Iran, dự thảo lần này là một văn bản mang tính thực thi dựa trên Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Điều này cho phép các quốc gia thành viên có quyền hạn chính thức để hành động quân sự trực tiếp trên biển.

Cụ thể, dựa trên tinh thần của Chương VII của Hiến chương LHQ, Hội đồng Bảo an sẽ cho phép các quốc gia thành viên hành động "với tư cách quốc gia hoặc thông qua các đối tác hải quân đa phương tự nguyện" được sử dụng "mọi biện pháp cần thiết tại và xung quanh eo biển Hormuz, bao gồm cả trong lãnh hải của các quốc gia ven biển nằm trong hoặc giáp ranh với eo biển này, để bảo đảm việc quá cảnh và ngăn chặn, vô hiệu hóa cũng như răn đe các nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế".

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz nhìn từ Khasab, tỉnh Musandam - Oman. Ảnh: EPA

Bên cạnh đó, dự thảo còn đưa ra những quy định về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các quốc gia hoặc liên minh quân sự khi thực hiện các biện pháp thực tế trên biển sẽ phải báo cáo định kỳ hàng quý cho HĐBA về mọi hoạt động của mình.

Dự thảo cũng thể hiện thái độ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt và yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào tàu thương mại cũng như mọi nỗ lực cản trở tự do hàng hải.

Các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết dự thảo nghị quyết này nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia vùng Vịnh khác và Mỹ. Tuy nhiên, con đường để nghị quyết này được thông qua vẫn còn nhiều chông gai.

Ông Daniel Forti - trưởng bộ phận phụ trách các vấn đề Liên hợp quốc tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế - nói với tờ The National rằng sẽ "rất khó để thuyết phục Trung Quốc và Nga ủng hộ việc cho phép theo Chương VII, vì điều này gần như chắc chắn sẽ làm leo thang đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran".

Dù dự thảo có thể còn được sửa đổi nhiều lần trong tiến trình đàm phán giữa 15 thành viên HĐBA, nhưng động thái này của Bahrain đã đánh dấu một bước leo thang đáng kể.

Động thái này cho thấy các quốc gia vùng Vịnh đang chuyển dịch từ việc lên án bằng lời nói sang nỗ lực thiết lập một cơ chế can thiệp quân sự chính thức nhằm đối phó với các hành động của Iran tại Hormuz.