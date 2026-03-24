Hội đồng Bảo an thảo luận phương án can thiệp quân sự tại “yết hầu” Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hội đồng Bảo an thảo luận phương án can thiệp quân sự tại “yết hầu” Hormuz

Huệ Bình

(NLĐO) - Tuần này, Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến bàn về dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, nhằm cho phép sử dụng vũ lực bảo vệ tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Theo dự thảo mà tờ The NationalThe Jerusalem Post tiếp cận được, Bahrain cáo buộc Iran liên tục tấn công và đe dọa các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Dự thảo khẳng định các hành động này là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tờ The Jerusalem Post lưu ý khác với nghị quyết trước đây của Bahrain vốn chỉ dừng lại ở việc lên án các cuộc tấn công của Iran, dự thảo lần này là một văn bản mang tính thực thi dựa trên Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Điều này cho phép các quốc gia thành viên có quyền hạn chính thức để hành động quân sự trực tiếp trên biển.

Cụ thể, dựa trên tinh thần của Chương VII của Hiến chương LHQ, Hội đồng Bảo an sẽ cho phép các quốc gia thành viên hành động "với tư cách quốc gia hoặc thông qua các đối tác hải quân đa phương tự nguyện" được sử dụng "mọi biện pháp cần thiết tại và xung quanh eo biển Hormuz, bao gồm cả trong lãnh hải của các quốc gia ven biển nằm trong hoặc giáp ranh với eo biển này, để bảo đảm việc quá cảnh và ngăn chặn, vô hiệu hóa cũng như răn đe các nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế".

LHQ thảo luận phương án can thiệp quân sự tại “yết hầu” Hormuz - Ảnh 1.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz nhìn từ Khasab, tỉnh Musandam - Oman. Ảnh: EPA

Bên cạnh đó, dự thảo còn đưa ra những quy định về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các quốc gia hoặc liên minh quân sự khi thực hiện các biện pháp thực tế trên biển sẽ phải báo cáo định kỳ hàng quý cho HĐBA về mọi hoạt động của mình.

Dự thảo cũng thể hiện thái độ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt và yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào tàu thương mại cũng như mọi nỗ lực cản trở tự do hàng hải.

Các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết dự thảo nghị quyết này nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia vùng Vịnh khác và Mỹ. Tuy nhiên, con đường để nghị quyết này được thông qua vẫn còn nhiều chông gai.

Ông Daniel Forti - trưởng bộ phận phụ trách các vấn đề Liên hợp quốc tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế - nói với tờ The National rằng sẽ "rất khó để thuyết phục Trung Quốc và Nga ủng hộ việc cho phép theo Chương VII, vì điều này gần như chắc chắn sẽ làm leo thang đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran".

Dù dự thảo có thể còn được sửa đổi nhiều lần trong tiến trình đàm phán giữa 15 thành viên HĐBA, nhưng động thái này của Bahrain đã đánh dấu một bước leo thang đáng kể.

Động thái này cho thấy các quốc gia vùng Vịnh đang chuyển dịch từ việc lên án bằng lời nói sang nỗ lực thiết lập một cơ chế can thiệp quân sự chính thức nhằm đối phó với các hành động của Iran tại Hormuz.

Giá dầu, vàng đồng loạt giảm sâu sau khi ông Donald Trump "hoãn tối hậu thư Hormuz"

Giá dầu, vàng đồng loạt giảm sâu sau khi ông Donald Trump "hoãn tối hậu thư Hormuz"

(NLĐO) - Trong phiên giao dịch ngày 23-3, giá dầu thô và kim loại quý trên thị trường thế giới ghi nhận mức sụt giảm mạnh sau thông báo mới của Tổng thống Mỹ .

Cảnh báo mới từ IEA

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran leo thang đe dọa lẫn nhau liên quan tình hình eo biển Hormuz.

Ông Donald Trump hoãn “tối hậu thư Hormuz”, Iran nói “Mỹ nhượng bộ”

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi "hiệu quả" và ông sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công mà ông đe dọa trong "tối hậu thư".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo