Giá dầu, vàng đồng loạt giảm sâu sau khi ông Donald Trump "hoãn tối hậu thư Hormuz"

Tại thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm hơn 7%, xuống mức xấp xỉ 104 USD/thùng. Trước đó trong ngày, loại dầu này từng có thời điểm lao dốc hơn 13% sau khi chạm mức cao nhất là 114 USD/thùng.

Cùng lúc đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 6,9%, chốt phiên ở mức 91,4 USD/thùng. Dù ghi nhận đà giảm mạnh, giá dầu hiện vẫn cao hơn 30% so với thời điểm trước khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 28-2.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay giảm hơn 5% vào sáng 23-3 (giờ Mỹ), xuống còn 4.262,50 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ về mức 4.412 USD/ounce vào trưa cùng ngày tại London - Anh.

Giá bạc giao ngay cũng giảm 5,9% xuống 63,76 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Các loại kim loại khác như bạch kim giảm 9,7% xuống 1.780,20 USD/ounce và palladium giảm 4,7% xuống 1.377,50 USD/ounce.

Tổng thống Donald Trump xuống chuyên cơ Không lực Một tại Florida ngày 20-3-2026. Ảnh: AP.

Lý giải về đà sụt giảm của kim loại quý, ông Nic Puckrin, đồng sáng lập Coin Bureau, nhận định với CNBC: "Những gì chúng ta đang thấy là tín hiệu các ngân hàng trung ương và các quốc gia vùng Vịnh đang bắt đầu khai thác kho dự trữ vàng mà họ đã xây dựng trong vài năm qua. Sự tập trung đã chuyển từ tích lũy sang bảo toàn vốn. Điều này sẽ tạo ra một mức trần tự nhiên cho giá vàng".

Các chuyên gia phân tích thêm rằng triển vọng lãi suất tăng cao do hệ quả của chiến sự có thể thúc đẩy trái phiếu chính phủ phát triển, gây bất lợi cho các loại kim loại quý không sinh lời.

Biến động này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, liên quan tới "tối hậu thư Hormuz" cuối tuần trước.

Ông Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" trong hai ngày qua nhằm giải quyết xung đột.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm rằng ông đã chỉ thị Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ hoãn "mọi cuộc tấn công quân sự" nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, "tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra".

Ngược lại, phía Iran đưa ra thông báo phủ nhận mọi hoạt động đối thoại. Theo hãng tin Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 23-3 tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn và sẵn sàng đáp trả vào các cơ sở điện lực nếu bị tấn công.