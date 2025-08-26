Tổng thống Donald Trump nói muốn gặp ông Kim Jong-un khi tiếp tổng thống Hàn Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump nói muốn gặp ông Kim Jong-un khi tiếp tổng thống Hàn Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và sẵn sàng đàm phán thêm về thương mại với Hàn Quốc.

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hy vọng gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có thể là trong năm nay.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi mối quan hệ của mình với ông Kim Jong-un: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Kim Jong-un. Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại ông ấy. Tôi rất mong chờ cuộc gặp đó".

Tổng thống Mỹ tin rằng bản thân có cùng quan điểm về Triều Tiên với ông Lee - người vốn ủng hộ ngoại giao hơn là đối đầu. Đồng thời, ông Donald Trump cũng khẳng định bản thân hiểu nhà lãnh đạo Triều Tiên "gần như hơn bất cứ ai, ngoài em gái ông ấy".

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết: "Kể từ khi nhậm chức, tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào với ông ấy. Chỉ là có nhiều vụ phóng tên lửa thôi".

Ông Donald Trump nhắc lại rằng mình và ông Kim Jong-un đã có hai cuộc gặp thượng đỉnh. Theo quan điểm của ông, nếu bà Hillary Clinton thắng cử tổng thống vào thời điểm đó (năm 2016), một cuộc chiến tranh hạt nhân đã có thể xảy ra.

"Chúng ta sẽ không có chiến tranh hạt nhân. Khi điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ kết thúc" - ông Donald Trump khẳng định.

Tổng thống Donald Trump nói muốn gặp ông Kim Jong-un khi tiếp tổng thống Hàn Quốc- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Trắng ngày 25-8. Ảnh: AP

Theo tờ The Guardian, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đến Washinton để đàm phán ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Seoul, liên quan đến cách xử lý các cuộc điều tra về việc người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol cố gắng ban bố thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Những nhận xét này đã tạo ra một bầu không khí u ám cho các cuộc đàm phán quan trọng của ông Lee, người nhậm chức vào tháng 6 sau cuộc bầu cử bất thường diễn ra tiếp theo việc ông Yoon Suk-yeol bị luận tội và phế truất.

Chào đón ông Lee tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán lại các khía cạnh của thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn, ngay cả khi vài giờ trước ông đưa ra những lời chỉ trích mới nhắm vào đồng minh châu Á này.

Bất chấp việc đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 7 giúp các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc tránh được các mức thuế khắc nghiệt hơn của Mỹ, hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi về năng lượng hạt nhân, chi tiêu quân sự và các chi tiết của một thỏa thuận thương mại bao gồm khoản đầu tư trị giá 350 tỉ USD của Hàn Quốc vào Mỹ.

Áp dụng một chiến lược quen thuộc của các lãnh đạo nước ngoài khi đến Nhà Trắng, ông Lee nói chuyện về golf và dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho việc trang trí nội thất và nỗ lực kiến tạo hòa bình của vị tổng thống Đảng Cộng hòa. Trước đó, ông Lee nói với các phóng viên rằng ông đã đọc cuốn hồi ký năm 1987 của tổng thống Mỹ tựa đề "Trump: Nghệ thuật đàm phán" (Trump: The Art of The Deal) để chuẩn bị.

Tổng thống Hàn Quốc đã khuyến khích ông Donald Trump tương tác với Triều Tiên. Ông Lee cũng bày tỏ hy vọng ông Donald Trump có thể mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Tin liên quan

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng khiêu khích gần biên giới

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng khiêu khích gần biên giới

(NLĐO) - Triều Tiên tố Hàn Quốc khai hỏa về phía binh sĩ nước này gần biên giới, gọi đây là “hành động khiêu khích nghiêm trọng”, đe dọa leo thang căng thẳng

Chuyến đi trọng trách!

Cái khó đối với Tổng thống Lee Jae Myung là Hàn Quốc hiện gặp trắc trở trong mối quan hệ với nhiều đối tác quan trọng

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Triều Tiên, Ukraine trúng hỏa lực mạnh

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov thăm Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Triều Tiên Hàn Quốc Donald Trump Kim Jong-un ông trump áp thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo