Tổng thống Donald Trump nói muốn gặp ông Kim Jong-un khi tiếp tổng thống Hàn Quốc

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hy vọng gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có thể là trong năm nay.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi mối quan hệ của mình với ông Kim Jong-un: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Kim Jong-un. Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại ông ấy. Tôi rất mong chờ cuộc gặp đó".

Tổng thống Mỹ tin rằng bản thân có cùng quan điểm về Triều Tiên với ông Lee - người vốn ủng hộ ngoại giao hơn là đối đầu. Đồng thời, ông Donald Trump cũng khẳng định bản thân hiểu nhà lãnh đạo Triều Tiên "gần như hơn bất cứ ai, ngoài em gái ông ấy".

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết: "Kể từ khi nhậm chức, tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào với ông ấy. Chỉ là có nhiều vụ phóng tên lửa thôi".

Ông Donald Trump nhắc lại rằng mình và ông Kim Jong-un đã có hai cuộc gặp thượng đỉnh. Theo quan điểm của ông, nếu bà Hillary Clinton thắng cử tổng thống vào thời điểm đó (năm 2016), một cuộc chiến tranh hạt nhân đã có thể xảy ra.

"Chúng ta sẽ không có chiến tranh hạt nhân. Khi điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ kết thúc" - ông Donald Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Trắng ngày 25-8. Ảnh: AP

Theo tờ The Guardian, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đến Washinton để đàm phán ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Seoul, liên quan đến cách xử lý các cuộc điều tra về việc người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol cố gắng ban bố thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Những nhận xét này đã tạo ra một bầu không khí u ám cho các cuộc đàm phán quan trọng của ông Lee, người nhậm chức vào tháng 6 sau cuộc bầu cử bất thường diễn ra tiếp theo việc ông Yoon Suk-yeol bị luận tội và phế truất.

Chào đón ông Lee tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán lại các khía cạnh của thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn, ngay cả khi vài giờ trước ông đưa ra những lời chỉ trích mới nhắm vào đồng minh châu Á này.

Bất chấp việc đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 7 giúp các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc tránh được các mức thuế khắc nghiệt hơn của Mỹ, hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi về năng lượng hạt nhân, chi tiêu quân sự và các chi tiết của một thỏa thuận thương mại bao gồm khoản đầu tư trị giá 350 tỉ USD của Hàn Quốc vào Mỹ.

Áp dụng một chiến lược quen thuộc của các lãnh đạo nước ngoài khi đến Nhà Trắng, ông Lee nói chuyện về golf và dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho việc trang trí nội thất và nỗ lực kiến tạo hòa bình của vị tổng thống Đảng Cộng hòa. Trước đó, ông Lee nói với các phóng viên rằng ông đã đọc cuốn hồi ký năm 1987 của tổng thống Mỹ tựa đề "Trump: Nghệ thuật đàm phán" (Trump: The Art of The Deal) để chuẩn bị.

Tổng thống Hàn Quốc đã khuyến khích ông Donald Trump tương tác với Triều Tiên. Ông Lee cũng bày tỏ hy vọng ông Donald Trump có thể mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.