Tổng thống Donald Trump nói về chuyện lấy dầu Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng kiểm soát đảo Kharg và “lấy dầu Iran”, trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang và giá dầu tăng mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn được tờ Financial Times đăng tải ngày 29-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể chiếm giữ đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Ông so sánh động thái tiềm năng này với chiến lược tại Venezuela, nơi Mỹ dự định kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ "vô thời hạn".

"Thành thật mà nói, điều tôi thích nhất là lấy nguồn dầu mỏ tại Iran" - ông Donald Trump tuyên bố trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ năm.

Thị trường năng lượng thế giới ghi nhận biến động mạnh vào ngày 30-3 sau khi lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào Israel kể từ khi chiến sự bùng phát. Giá dầu thô Brent có thời điểm tăng lên mức 115,73 USD/thùng.

Dù đưa ra các tuyên bố cứng rắn về quân sự và tài nguyên, Tổng thống Donald Trump cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran thông qua Pakistan đang có những tiến triển tích cực.

Iran đã chấp thuận tăng gấp đôi số lượng tàu chở dầu treo cờ Pakistan được phép đi qua eo biển Hormuz lên con số 20 tàu.

Phát biểu trong buổi họp báo truyền hình ngày 29-3, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Pakistan Ishaq Dar xác nhận Islamabad sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại hòa bình trong những ngày tới.

Ông Dar cho biết cả Mỹ và Iran đều bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò trung gian của Pakistan sau khi ông có các cuộc thảo luận với bộ trưởng Ngoại giao các nước Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

"Pakistan vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột hiện nay" - ông Ishaq Dar cho biết. Tuy nhiên, phía Pakistan hiện chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể hoặc đánh giá chi tiết về khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa các bên liên quan.