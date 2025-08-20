Tổng thống Donald Trump nói về "thiên đường", cảm ơn quà tặng đặc biệt từ Ukraine

"Tôi muốn thử lên thiên đường nếu có thể. Tôi nghe nói mình đang không ổn – tôi nghe nói mình thực sự ở dưới đáy của bảng xếp hạng! Nhưng nếu tôi có thể lên thiên đường thì đây sẽ là một trong những lý do" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài Fox News hôm 19-8, khi bàn đến nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Theo tổng thống Mỹ, một thỏa thuận hòa bình sẽ giúp cứu sống đến 7.000 người mỗi tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18-8 - Ảnh: AP

Trong buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tổng thống hoàn toàn nghiêm túc với phát ngôn nói trên, theo tờ Kyiv Independent.

"Tôi hy vọng tất cả chúng ta trong căn phòng này cũng vậy" - bà Leavitt nói.

Bà Leavitt cũng xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Mỹ; và rằng Putin ông đã đồng ý bắt đầu giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình.

Giai đoạn này sẽ bao gồm một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiếp theo là một hội nghị thượng đỉnh ba bên với ông Donald Trump "nếu cần thiết".

Những bình luận này được đưa ra ngay sau khi ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, NATO gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 18-8.

Cuộc hội đàm này được đánh giá là đạt được những thay đổi rõ rệt so với cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng giữa hai vị tổng thống Mỹ - Ukraine hồi tháng 2.

Trong lần gặp gỡ này, ông Zelensky cũng trao cho ông chủ Nhà Trắng một món quà đặc biệt: Chiếc gậy đánh golf của một thương binh Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói với tổng thống Mỹ rằng cây gậy này đã được ông Kostiantyn Kartavtsev, một trung sĩ trong Lực lượng vũ trang Ukraine, trao tặng cho tổng thống Mỹ.

Theo The Hill, ông Kartavtsev đã mất đi một chân ngay trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Chơi golf từng là một trong các hoạt động giúp ông lấy lại sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông Donald Trump đã quay một đoạn video để cảm ơn người thương binh Ukraine.

"Tôi vừa xem anh vung gậy, tôi biết rất nhiều về golf, và cú vung của anh thật tuyệt. Anh sẽ sớm trở thành một tay golf cừ khôi thôi. Tôi muốn cảm ơn anh vì cây gậy này... món quà được anh gửi bằng cả tấm lòng" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng khuyến khích người lính Ukraine tiếp tục chơi golf và cho biết ông và ông Zelensky đang làm việc "rất, rất chăm chỉ để đưa đất nước của các bạn trở lại trạng thái khỏe mạnh".