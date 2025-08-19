HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vừa họp xong với ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump gọi ngay cho tổng thống Nga

Huệ Bình

(NLĐO) – Sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo cố vấn chính sách đối ngoại của Nga - ông Yuri Ushakov, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra sau nửa đêm 18-8 theo giờ Moscow.

Cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút. Trong cuộc điện đàm, ông Donald Trump đã thông báo với ông Vladimir Putin về nội dung của cuộc họp với với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu ở Nhà Trắng.

Hai vị tổng thống cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine, đồng thời thảo luận về khả năng tăng cường số lượng đại diện của cả hai bên cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Nga được cho là đã nói với tổng thống Mỹ rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky.

Vừa họp xong với ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump gọi ngay cho tổng thống Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục. Ảnh: AP

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump đã xác nhận các bước tiếp theo: "Sau khi kết thúc các cuộc gặp, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp tại một địa điểm sẽ được xác định sau, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky".

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Sau khi cuộc gặp đó diễn ra, chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên, gồm 2 tổng thống và tôi". Nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi tiến độ đàm phán, đồng thời cho rằng "đây là một bước khởi đầu rất tích cực cho một cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm".

Về phần Tổng thống Zelensky, ông cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng gặp ông Donald Trump và ông Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh chung để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine đưa ra cam kết này trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ tại Nhà Trắng, cuộc gặp được tổ chức nhanh chóng sau cuộc hội kiến của Tổng thống Donald Trump với ông Putin vào ngày 15-8.

Khi ông Donald Trump gợi ý rằng cả 3 nhà lãnh đạo có thể cùng nhau họp mặt nếu cuộc đàm phán ngày 18-8 diễn ra tốt đẹp, ông Zelensky khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc gặp 3 bên".

Theo tờ Independent, cuộc gặp gỡ thân mật giữa ông Zelensky và ông Donald Trump hoàn toàn khác xa với cuộc tranh cãi ồn ào đã xảy ra vào tháng 2, và diễn ra trước các cuộc đàm phán giữa 2 nhà lãnh đạo này với các nhà lãnh đạo châu Âu từ Anh, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu (EU) và NATO - những người đã bay tới Washington D.C. để thể hiện sự đoàn kết với Ukraine.

Vừa họp xong với ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump gọi ngay cho tổng thống Nga - Ảnh 2.

Có một sự tương phản rõ rệt giữa cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Zelensky vào tháng 2 và cuộc gặp vừa diễn ra tại Nhà Trắng hôm 18-8. Ảnh: NBC News

Ông Donald Trump nói với các phóng viên rằng cả châu Âu và Mỹ sẽ tham gia việc bảo đảm hòa bình hậu xung đột cho Ukraine, ngay cả khi lính Mỹ sẽ không được điều đến để duy trì hòa bình đó.

Ông Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ làm việc với Ukraine. Chúng tôi sẽ làm việc với mọi người, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nếu có hòa bình> Hòa bình đó sẽ kéo dài lâu dài. Đây là một nền hòa bình rất lâu dài".

