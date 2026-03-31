Tổng thống Donald Trump "sẵn sàng chấm dứt xung đột mà không cần mở lại Hormuz"?

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch nên tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chính là làm suy yếu hải quân và kho tên lửa của Iran.

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) hôm 30-3 dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ cho biết những ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump và các phụ tá nhận định một chiến dịch nhằm phá vỡ thế bế tắc tại eo biển Hormuz sẽ đẩy cuộc xung đột vượt quá khung thời gian 4-6 tuần mà ông đã đặt ra từ đầu.

Vì vậy, ông Donald Trump đã nói với các phụ tá rằng ông sẵn sàng chấm dứt xung đột với Iran ngay cả khi phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.

Tổng thống Donald Trump "sẵn sàng chấm dứt xung đột mà không cần mở lại Hormuz"? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng chiến dịch nên tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chính là làm suy yếu hải quân và kho tên lửa của Iran, đồng thời giảm bớt các hành động thù địch hiện nay trong khi gây áp lực ngoại giao lên Tehran để nối lại hoạt động thương mại tự do.

Nếu phương án đó thất bại, Washington sẽ gây áp lực lên các đồng minh ở châu Âu và vùng Vịnh để họ đi đầu trong việc mở lại eo biển Hormuz - các nguồn tin của WSJ cho biết.

Cũng theo các nguồn tin, tổng thống Mỹ có thể cân nhắc các phương án quân sự, nhưng đó không phải là ưu tiên trước mắt của ông.

Các thông tin trên được đưa ra khi cuộc xung đột ở Trung Đông đã kéo dài sang tuần thứ 5, với các cuộc không kích liên tiếp đến từ cả 2 phía.

Tại Iran, nhiều vụ nổ được ghi nhận ở các thành phố thuộc tỉnh Isfahan cũng như thủ đô Tehran. Còi báo động không kích cũng vang lên ở phía Israel.

Các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục hứng chịu hậu quả lan tỏa từ cuộc đối đầu quân sự. Trong buổi sáng 31-3, mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống, gây hư hại nhà cửa ở tỉnh Al-Kharj - Ả Rập Saudi. Trong khi đó, một siêu tàu chở dầu của Kuwait đã bốc cháy và bị hư hại nặng ngoài khơi TP Dubai - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sau cuộc tấn công.

Tin liên quan

(NLĐO) - Iran được cho là đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công siêu tàu chở dầu Al Salmi của Kuwait.

Yêu cầu đàm phán mới trị giá hàng tỉ USD của Iran

(NLĐO) - Nếu Iran thành công trong việc thu phí 2 triệu USD cho mỗi tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nước này có thể thu về hàng tỉ USD mỗi năm

Mỹ nói về chuyện yêu cầu đồng minh Ả Rập "gánh" chiến phí, Iran tung đòn hiểm

(NLĐO) - Nhà Trắng vừa gợi ý rằng tổng thống Mỹ sẽ yêu cầu các quốc gia Ả Rập trả chi phí cho cuộc xung đột với Iran, ước tính lên tới hàng chục tỉ USD.

Donald Trump Trung Đông Iran eo biển Hormuz Hormuz
