Chiều 21-4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đến 24-4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tham gia Đoàn có: Bà Kim Hae Kyung, Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung; ông Bae Kyung Hoon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac, Chánh Văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sinh ngày 22-12-1964. Ông là cử nhân Luật, Đại học Chung Ang, Hàn Quốc. Ông Lee Jae Myung đỗ vào năm 1986 và hoàn thành khóa đào tạo tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp (khóa 18) vào năm 1989. Năm 1989, ông thành lập Văn phòng Luật, bắt đầu hành nghề luật sư. Năm 1989, ông là thành viên Ủy ban Đoàn kết Quốc tế vì Xã hội dân chủ. Trong giai đoạn 1990-1994, ông là Giám đốc Trung tâm Tư vấn lao động Incheon, Giám đốc Trung tâm Tư vấn lao động Gwangju. Giai đoạn 1994-2005, ông giữ cương vị Giám đốc điều hành Tổ chức Đoàn kết nhân dân Seongnam, Giám đốc Trung tâm báo cáo phòng chống tham nhũng Seongnam.

Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân đến sân bay quốc tế Nội Bài

Từ năm 2010 đến 2018, ông là Thị trưởng TP Seongnam. Từ năm 2018 đến 2021, ông là Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi. Trong giai đoạn 2022-2025, ông là Nghị sĩ Quốc hội khóa 21, 22 (Quận Gyeyang-eul, Incheon). Ông giữ cương vị Chủ tịch Đảng Dân chủ từ năm 2022 đến 2025. Từ năm 2025 đến nay, ông Lee Jae Myung là Tổng thống Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết chuyến thăm có thể coi là "điểm neo chiến lược" cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Việc Tổng thống Hàn Quốc là một trong những nguyên thủ đầu tiên đến thăm ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao cho thấy mức độ tin cậy chính trị và ưu tiên chiến lược hai bên dành cho nhau trong tổng thể chính sách đối ngoại đều đang ở mức rất cao.

Chuyến thăm lần này sẽ tập trung chuyển hóa quy mô hợp tác hiện có thành chất lượng hợp tác cao hơn, thông qua ba trụ cột chính. Đó là định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn (hướng tới 2030-2045), tái cấu trúc các động lực hợp tác từ lao động - vốn sang công nghệ - đổi mới sáng tạo và củng cố nền tảng xã hội với hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc.