Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân dạo hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức kem Thủy Tạ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-4 đến 24-4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung có những phút giây thư giãn bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều 22-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung theo nghi thức trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam với 21 loạt đại bác chào mừng.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Ngày 23-4, Tổng thống Lee Jae Myung đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc và Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 73 thoả thuận hợp tác (MOU) trên nhiều lĩnh vực như: Năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

Phu nhân Kim Hae Kyung đã tham dự Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội; cùng bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Một số hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đi dạo bên hồ Hoàn Kiếm do TTXVN ghi nhận:

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung vẫy chào người dân Thủ đô bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đi dạo qua khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung dừng chân mua kem Thủy Tạ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN