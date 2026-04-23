Thời sự Chính trị

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ký kết 73 thoả thuận hợp tác

Dương Ngọc

(NLĐO) - Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, đã ký, trao 73 thoả thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Năng lượng, tài chính, công nghệ, hàng không…

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, chiều 23-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung đã cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc có chủ đề "Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ".

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ký kết 73 thoả thuận hợp tác - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung cùng đại diện doanh nghiệp hai nước dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: VGP

Dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Hàn Quốc; lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc, với nhiều tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Thứ nhất, cùng quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ thế hệ mới; hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu hơn, chặt chẽ vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi. 

Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao; không chỉ nâng cao khả năng thích ứng, sức chống chịu, mà còn gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng. 

Thứ ba, thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo; không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ, mà cần phải quyết tâm tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa các sản phẩm công nghệ, thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 nhà: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường của cả hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh 2 nước cần hướng tới 3 trọng tâm hợp tác.

Trong đó, cùng với các ngành điện, điện tử, ô tô..., hai bên cần cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghiệp mũi nhọn tương lai, nhất là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kỹ thuật số. Hai bên phải củng cố nền tảng hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng, với các dự án hợp tác chiến lược về năng lượng tái tạo, năng lượng nguyên tử, dầu mỏ, đất hiếm. Cùng với đó, hai bên chuẩn bị cho tương lai bằng hợp tác khoa học công nghệ, thông qua "Khung kế hoạch tổng thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hàn - Việt" để mở ra một tương lai mới cho sự hợp tác khoa học.

Tại Diễn đàn các đại biểu đã trao đổi, đối thoại doanh nghiệp cấp cao, xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt: Công nghiệp, theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; Đầu tư, theo hướng chất lượng, bền vững và có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; Khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 73 thoả thuận hợp tác (MOU) trên nhiều lĩnh vực như: Năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung đã dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo 26 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không… như: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn SunGroup; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC; Tập đoàn FPT; Tập đoàn CT Group; Công ty CP Hàng không Vietjet; Samsung Electronics; LG Corp; LOTTE Group; HYUNDAI MOTOR GROUP; HD HYUNDAI; Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd; POSCO HOLDINGS; Hyosung Corporation; Doosan Enerbility; GS Holdings…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

(NLĐO)- Sáng 23-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam

(NLĐO)- Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

(NLĐO)- Sáng 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

