Quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh

Thu Hương

(NLĐO) - Chiều tối 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo ghi nhận từ CNN, phía Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp trọng thể và sự chào đón nồng hậu với đội quân danh dự, dàn quân nhạc và 300 thanh niên trong trang phục xanh trắng, vẫy cao quốc kỳ hai nước. 

Tháp tùng tổng thống Mỹ trong chuyến đi này có con trai ông là ông Eric Trump và con dâu Lara Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Phó Chủ tịch Hàn Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao ra tận chân cầu thang chuyên cơ đón tổng thống Mỹ. 

Ông Hàn Chính là đặc phái viên của ông Tập trong các sự kiện ngoại giao quan trọng và từng tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào năm 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh - Ảnh 1.

Lễ đón tiếp Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh có sự tham gia của khoảng 300 thanh niên Trung Quốc, đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội. Ảnh: Pool

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống Bắc Kinh - Trung Quốc. Clip: RT

Ngoài Phó Chủ tịch Hàn Chính, danh sách quan chức đón đoàn tại sân bay còn có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc, thông tin từ Nhà Trắng cho hay.

Trong lúc cùng ông Hàn Chính bước đi trên thảm đỏ, tổng thống Mỹ đáp lại sự chào đón của nhóm thiếu nhi đang hô vang các khẩu hiệu bằng tiếng Hoa: "Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng".

Hãng tin CNN dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận sâu về quan hệ song phương cùng các vấn đề hòa bình và phát triển toàn cầu. 

Theo kế hoạch, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Donald Trump vào sáng 14-5.

Độc đáo địa điểm tiếp đón ông Donald Trump tại Trung Quốc

Độc đáo địa điểm tiếp đón ông Donald Trump tại Trung Quốc

(NLĐO) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Điện Kỳ Niên trong khuôn viên Thiên Đàn.

Mỹ - Trung tham vấn kinh tế trước cuộc gặp thượng đỉnh

Mỹ và Trung Quốc dự kiến tiến hành vòng tham vấn kinh tế mới nhất ngay trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump từ ngày 13 đến 15-5.

Dự án "Vòm Vàng" của ông Donald Trump có thể ngốn 1.200 tỉ USD

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump kỳ vọng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" đi vào hoạt động đầy đủ trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1-2029.

