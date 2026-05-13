Quốc tế

Độc đáo địa điểm tiếp đón ông Donald Trump tại Trung Quốc

Xuân Mai

(NLĐO) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Điện Kỳ Niên trong khuôn viên Thiên Đàn.

Các hoàng đế Trung Quốc từng cầu nguyện cho những vụ mùa bội thu dưới mái ngói xanh 3 tầng của Điện Kỳ Niên ở khuôn viên Thiên Đàn tại thủ đô Bắc Kinh trong những nghi lễ thiêng liêng.

Ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump sẽ đến đây khi cả hai đều tìm kiếm "mùa bội thu" tại hội nghị thượng đỉnh quan trọng lần này.

Đối với ông Tập, việc tiếp đón ông Donald Trump tại đây tạo ra một không gian mang đậm thông điệp về sức sống bền bỉ và bề dày văn minh của Trung Quốc.

Đối với ông Donald Trump bối cảnh này lại mang ý nghĩa thực tế hơn: Nông nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông khi nông dân Mỹ đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua nhiều đậu nành, các loại cây trồng và thịt.

Điện Kỳ Niên ở khuôn viên Thiên Đàn tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: VCG

Theo dự kiến, ông Donald Trump đến Bắc Kinh tối 13-5, trước thềm các cuộc hội đàm diễn ra vào ngày 14 và 15-5. Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến đến thăm Điện Kỳ Niên trong ngày 14-5.

Vào năm 2017, ông Tập và phu nhân đã dành cho ông Donald Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ một chuyến tham quan riêng hiếm hoi tại Tử Cấm Thành.

Nằm cách Tử Cấm Thành khoảng 7 km về phía Nam, quần thể kiến trúc hoàng gia Thiên Đàn được xây dựng vào năm 1420. Hiện nơi đây là địa điểm du lịch nổi tiếng và là công viên nơi người dân Bắc Kinh tập thái cực quyền, chơi cờ hoặc khiêu vũ.

Điện Kỳ Niên, biểu tượng nổi tiếng nhất của Thiên Đàn, được xây dựng lại vào cuối những năm 1800 bằng gỗ tùng đỏ cao được nhập khẩu từ Mỹ.

Trong nhiều triều đại, mỗi năm một lần, các vị hoàng đế sẽ diễu hành từ Tử Cấm Thành đến Thiên Đàn, cùng với đoàn tùy tùng gồm hàng ngàn người và xe voi kéo, để thực hiện nghi lễ nhằm khẳng định quyền cai trị của mình.

Trong khi đó, theo tờ South China Morning Post, Bắc Kinh đã tăng cường an ninh và chuẩn bị các địa điểm quan trọng hôm 12-5.

Ông Donald Trump dự kiến ở tại khách sạn 5 sao Four Seasons ở phía Đông Bắc Bắc Kinh. Phái đoàn của ông sẽ ở tại khách sạn Kempinski gần đó. Khách sạn Four Seasons Bắc Kinh khai trương năm 2012 và nằm cách Đại sứ quán Mỹ 700 m.

Các nguồn tin cho biết phía Mỹ đã tới Four Seasons từ ngày 11-5 để tiến hành công tác chuẩn bị. Four Seasons cũng lắp đặt thêm thiết bị kiểm tra an ninh và dựng màn che riêng tư dày đặc tại lối vào chính hôm 12-5.

Đến trưa cùng ngày, các biện pháp kiểm soát giao thông đã được áp dụng bên ngoài cả 2 khách sạn, hạn chế lưu lượng xe cộ và người đi bộ. Cảnh sát vũ trang được triển khai trước cổng chính của cả 2 cơ sở lưu trú.

Dự án "Vòm Vàng" của ông Donald Trump có thể ngốn 1.200 tỉ USD

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump kỳ vọng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" đi vào hoạt động đầy đủ trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1-2029.

Ông Donald Trump nói về "bang thứ 51", tổng thống lâm thời Venezuela phản ứng cứng rắn

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump nói ông đang "nghiêm túc xem xét" việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ khi trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Điểm nóng xung đột ngày 12-5: Ông Donald Trump nói thỏa thuận Mỹ - Iran "rất mong manh"

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang “trong tình trạng nguy kịch”.

