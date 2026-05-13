Dự án “Vòm Vàng” của ông Donald Trump có thể ngốn 1.200 tỉ USD

Con số ước tính mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho thấy dự án lá chắn tên lửa "Vòm Vàng" của Mỹ đắt gấp 7 lần so với những tính toán được công bố trước đó.

Theo phân tích được CBO công bố ngày 12-5, chương trình "Vòm Vàng" do Tổng thống Donald Trump đề xuất ước tính tiêu tốn khoảng 1.200 tỉ USD trong 20 năm.

Khoản chi phí này vượt xa con số 175 tỉ USD mà ông Donald Trump đưa ra hồi tháng 5-2025.

Ý tưởng về "Vòm Vàng" được lấy cảm hứng một phần từ hệ thống phòng thủ "Vòm Sắt" của Israel, vốn đóng vai trò then chốt trong việc đối phó với hỏa lực từ Iran.

Hệ thống này được thiết kế bao gồm các vũ khí đặt trên mặt đất và trong không gian nhằm ngăn chặn tên lửa ở mọi giai đoạn tấn công.

Lý giải về sự cần thiết của hệ thống phòng thủ này trong sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Trong 40 năm qua, thay vì thuyên giảm, mối đe dọa từ vũ khí chiến lược thế hệ mới đã trở nên dữ dội và phức tạp hơn khi các đối thủ ngang hàng và tiềm tàng phát triển thành công những hệ thống phóng tiên tiến".

Tổng thống Donald Trump kỳ vọng hệ thống sẽ "đi vào hoạt động đầy đủ" trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1-2029.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết các ước tính của CBO một phần dựa trên việc Bộ Quốc phòng Mỹ thiếu thông tin chi tiết về chủng loại và số lượng hệ thống sẽ triển khai, điều này khiến cơ quan này "không thể ước tính chi phí dài hạn" của hệ thống "Vòm Vàng".

Hãng tin AP cho biết chỉ riêng các thiết bị đặt ngoài không gian đã có thể chiếm tới 542 tỉ USD.

Trước những chỉ trích về chi phí "khủng", tướng Michael A. Guetlein, Giám đốc dự án "Vòm Vàng, đã lên tiếng trong buổi điều trần vào tháng 4-2026.

Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Guetlein cho biết: "Các nhóm ước tính chi phí chỉ lấy giá của một hệ thống cũ rồi nhân lên để ra những con số lớn. Đó không phải là cách chúng tôi thực hiện dự án Vòm Vàng. Chúng tôi đang tập trung tối đa vào khả năng chi trả".

Ngược lại, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley lại cho rằng dự án phòng thủ tên lửa này không gì khác ngoài một "món quà khổng lồ" dành cho các nhà thầu quốc phòng mà người lao động Mỹ phải chi trả toàn bộ.

Hiện tại, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 24 tỉ USD cho sáng kiến này thông qua đạo luật chi tiêu được ký ban hành vào mùa hè năm 2025.