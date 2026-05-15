Quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh

Anh Thư

(NLĐO) - Trưa 15-5 (giờ Bắc Kinh), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Theo hãng tin AP, các em học sinh mặc trang phục màu xanh và trắng - màu sắc đặc trưng của chuyên cơ Air Force One - đã đồng loạt vẫy cờ Mỹ và cờ Trung Quốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến về phía máy bay.

“Tạm biệt, tạm biệt. Lời tạm biệt nồng ấm! - các học sinh đồng thanh hô vang, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tiễn ông Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ quay người khi lên hết cầu thang, giơ nắm đấm và vẫy tay trước khi bước vào máy bay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi chuẩn bị bước vào chuyên cơ Air Force One để rời Bắc Kinh - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên máy bay rời Bắc Kinh hôm 15-5 - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ nắm đấm trước khi bước vào máy bay rời Bắc Kinh hôm 15-5 - Ảnh: AP

Các em học sinh Trung Quốc vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc để tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

AP cho biết cả ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nói rằng họ đã đạt được tiến triển trong việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung. Tuy nhiên, những khác biệt sâu sắc vẫn còn tồn tại.

Hai ngày qua, các nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian cho các cuộc hội đàm và nhiều hoạt động khác.

Họ đã gặp nhau khoảng 2 giờ tại Đại lễ đường Nhân dân, tham quan Thiên Đàn và dự quốc yến hôm 14-5. Ngày 15-5, họ đi dạo quanh khu vực Zhongnanhai (Trung Nam Hải, nơi đặt trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện tại Bắc Kinh).

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tỏ ra ít quan tâm đến việc can thiệp sâu hơn vào việc giải quyết cuộc chiến ở Iran. Nguy cơ mỗi bên áp đặt thuế quan cao vẫn còn hiện hữu.

Ông Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One trở về Mỹ (Clip: Thanh Long)

VIDEO: Thực đơn đặc biệt trong quốc yến Trung Quốc chiêu đãi ông Donald Trump

(NLĐO) - Trong quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 14-5, phía Trung Quốc rất dụng công kết hợp ẩm thực truyền thống với khẩu vị của vị khách quý.

Loạt tuyên bố của ông Donald Trump sau hội đàm với ông Tập Cận Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không viện trợ quân sự cho Iran.

Tàu chiến Mỹ đợi lệnh, Iran "mở cửa" Hormuz cho nhiều tàu Trung Quốc

(NLĐO) - Một tàu tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ đóng tại San Diego đang chuẩn bị triển khai khi căng thẳng với Iran vẫn khó lường trên nhiều mặt trận.

