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Quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thỏa thuận bất ngờ với Iran

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ tiết lộ Tehran chấp thuận cho nhân sự nước này tiếp cận khu vực núi đá bị đánh sập để thu hồi các vật liệu hạt nhân làm giàu cấp độ cao.

Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra "rất tốt đẹp".

Tính đến thời điểm này, Tehran đã đồng ý cho phép các nhân sự Mỹ, phối hợp với chính quyền Iran, tiến vào quốc gia này sau khi xung đột kết thúc để khai quật và thu hồi vật liệu hạt nhân bị chôn vùi tại một khu vực núi đá - nơi trước đó đã bị "xóa sổ" trong một chiến dịch của Mỹ.

Theo lời ông Donald Trump, cuộc không kích này diễn ra vào mùa hè năm ngoái, khi quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom B-2 trong "Chiến dịch mang tên "Búa đêm" (Midnight Hammer) để nhắm vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.

Fox News dẫn lời ông chủ Nhà Trắng cho biết ủy ban năng lượng nguyên tử sau đó báo cáo rằng vật liệu hạt nhân làm giàu cấp độ cao đã bị mắc kẹt và phong tỏa bên dưới ngọn núi bị sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thỏa thuận bất ngờ với Iran - Ảnh 1.

Bức ảnh vệ tinh do Maxar Technologies cung cấp cho thấy thiệt hại tại cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow ở Iran sau các cuộc không kích của Mỹ vào ngày 22-6-2025. Ông Trump tiết lộ thỏa thuận chấn động với Iran Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Tôi muốn thu hồi số vật liệu hạt nhân đó. Rất, rất khó để lấy được... nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn tiếp cận nó. Iran đã thay đổi ý định một vài lần. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiến vào đó trong một tương lai không xa".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông sẽ chỉ ủng hộ nỗ lực này khi xung đột đã hạ nhiệt.

Ông nói: "Tuy vậy, tôi vẫn muốn được số vật liệu đó. Tôi không muốn thực hiện việc này nếu hai nước đang trong thế xung đột, tôi không muốn đẩy các binh sĩ vào tình thế nguy hiểm như vậy. Khi mọi chuyện kết thúc, tính đến thời điểm này, hai bên đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ cùng họ tiến vào. Chúng tôi sẽ thu hồi và tiêu hủy. Số vật liệu hạt nhân đó sẽ bị tiêu hủy".

Theo Tân Hoa Xã, bất chấp các cuộc không kích gần đây trong khu vực, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ đầu tháng 4 vẫn được duy trì.

Ông ám chỉ một thỏa thuận tạm thời có thể sẽ đạt được "vào cuối tuần" khi các cuộc đàm phán đang tiến triển.

"Cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt đẹp, thực sự rất tốt. Dù chuyện này có thành công hay không - vì vẫn có thể thất bại - nhưng nếu thành công, thì ngay cuối tuần này là xong xuôi" - ông nói.

Đồng thời, ông chia sẻ thêm: "Một thỏa thuận ngừng bắn ở đó rất khác so với một thỏa thuận ngừng bắn ở các nơi khác trên thế giới. Tôi muốn nói rằng ở khu vực đó của thế giới, ngừng bắn có nghĩa là khi bạn đang nổ súng một cách chừng mực hơn".

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Donald Trump hạt nhân Mỹ - Iran
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