Chiến sự Trung Đông ngày 3-6: Iran tung clip bắn loạt tên lửa, vật thể bay xâm nhập Israel

Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Iran hôm 3-6 tuyên bố Kuwait và Bahrain phải chịu “trách nhiệm trực tiếp và rõ ràng” về các vụ tấn công của Mỹ nhắm vào Iran, cáo buộc lãnh thổ và các cơ sở của 2 nước này đã được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ.

Tehran tuyên bố "bảo lưu quyền tự vệ" nhưng cũng đe dọa sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đáp trả, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào nguồn gốc của bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai.

Một vụ phóng tên lửa của Iran - Ảnh: IRNA

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Kuwait và Bahrain cùng báo cáo về các cuộc không kích hồi đầu ngày.

Trong đó, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào sân bay Kuwait đã buộc sân bay này phải đóng cửa chỉ sau 2 ngày mở cửa trở lại.

Trong một bản thông cáo được đưa ra chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Kuwait cho hay vụ việc đã khiến 1 người thiệt mạng, 63 người khác bị thương và gây thiệt hại cho các cơ sở trọng yếu, bao gồm các cơ sở ngoại giao.

Kuwait khẳng định thêm rằng nước này bảo lưu “quyền đầy đủ và vốn có” để thực hiện các biện pháp và đáp trả “những hành động gây hấn lặp đi lặp lại của Iran”.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran vừa đăng tải một đoạn clip thể hiện một loạt vụ phóng tên lửa, kèm theo tuyên bố về các hành động quân sự nhằm đáp trả vụ Mỹ bắn vào tàu chở dầu của Iran ở gần eo biển Hormuz, cũng như một cuộc tấn công khác vào đảo Qeshm.

Đoạn clip vừa được Iran công bố cho thấy một số vụ phóng tên lửa - CLIP: IRNA

Cùng ngày, quân đội Iran ra tuyên bố mới, khẳng định kiên quyết bảo vệ nền độc lập, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá quốc gia, đồng thời tiếp tục "con đường tiến bộ và mạnh mẽ".

Quân đội Iran nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ sao nhãng nỗ lực bảo vệ lý tưởng của các nhà lãnh đạo luôn sẵn sàng chống lại bất kỳ kẻ thù nào tìm cách gây hại cho người dân Iran.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một bản dự thảo về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ vẫn đang được xem xét tại Tehran, theo hãng tin Mehr.