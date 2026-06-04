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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 4-6: Thế khó của Tổng thống Donald Trump trước Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Dù là người phản đối hỗ trợ kinh tế cho Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mắc kẹt trong yêu cầu giải ngân tiền cho Iran để thúc đẩy đàm phán.

Các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ đang đàm phán với 3 bên tại Iran: giới giáo sĩ, giới lãnh đạo chính trị và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong số này, IRGC được đánh giá là lực lượng nắm quyền hành lớn hơn cả.

Từ cảng biển đến viễn thông, từ xây dựng tới năng lượng, IRGC chi phối phần lớn nền kinh tế Iran, đồng thời có khả năng đưa ra những quyết định định hình tương lai đất nước.

Theo Jerusalem Post, IRGC đang yêu cầu Mỹ viện trợ 300 tỉ USD dưới dạng một quỹ đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc kẹt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi phải suy tính có nên trao hàng tỉ USD cho một quốc gia mà chính Nhà Trắng khơi mào xung đột 4 tháng trước không.

Tổng thống Trump tự đẩy mình vào thế khó - Ảnh 1.

Theo Jerusalem Post, IRGC đang yêu cầu Mỹ viện trợ 300 tỷ USD dưới dạng một quỹ đầu tư quốc tế. Ảnh: AP

Chính ông Donald Trump là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất quyết định của người tiền nhiệm Barack Obama về việc gửi tiền cho Iran theo Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

IRGC được cho là đang yêu cầu giải ngân ngay lập tức 24 tỉ USD để đổi lấy một bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ này không phải một thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh, mà là một văn bản vỏn vẹn một trang cung cấp khuôn khổ cho đàm phán trong tương lai. 

Để giải ngân số tiền đó, Mỹ cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và nhận được sự hợp tác từ các nước khác.

Là một doanh nhân, theo The Jerusalem Post, ông Donald Trump hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của vũ khí kinh tế. 

Ông biết vũ khí kinh tế có thể đẩy Iran tới bờ vực khủng hoảng, đồng thời tước đoạt nguồn vốn IRGC mua vũ khí và trả lương cho binh lính.

Tuy nhiên, mục tiêu nan giải này của Mỹ không thể đặt được trong một sớm một chiều. Ông Donald Trump hiểu rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể dẫn tới thảm họa cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

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