Quốc tế

Ông Donald Trump nhắm vào "mục tiêu mới" ở Trung Quốc

Xuân Mai

(NLĐO) - Trung Quốc là nước mua đậu nành hàng đầu của Mỹ, nhập khẩu khoảng 27 triệu tấn với giá trị gần 12,8 tỉ USD chỉ riêng trong năm 2024.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-10 cho biết đang cân nhắc "chấm dứt hợp tác kinh doanh với Trung Quốc liên quan đến dầu ăn".

Ông Donald Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng Trung Quốc đang thực hiện "hành động thù địch kinh tế" bằng cách cố tình không mua đậu nành của Mỹ và gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của nước này.

Ông Donald Trump lại làm khó Trung Quốc - Ảnh 1.

Các sản phẩm dầu ăn tại một siêu thị ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo đài CNBC, việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Trung Quốc về dầu ăn và "các yếu tố thương mại khác" có thể là những hình thức trả đũa mà ông Donald Trump đang cân nhắc.

Ông cho rằng: "Ví dụ, chúng ta có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn, chúng ta không cần phải mua từ Trung Quốc".

Trung Quốc cho đến nay là nước mua đậu nành hàng đầu của Mỹ, nhập khẩu khoảng 27 triệu tấn với giá trị gần 12,8 tỉ USD chỉ riêng trong năm 2024.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Washington đang âm ỉ , Bắc Kinh đã không mua đậu nành của Mỹ kể từ tháng 5.

Với việc hàng hóa Mỹ bị áp thuế trả đũa khiến giá đậu nành tăng cao đối với các nhà nhập khẩu, Trung Quốc đã chuyển sang nhập khẩu đậu nành từ các nhà sản xuất Nam Mỹ.

Một trong những nhà cung cấp này là Argentina. Chính quyền ông Donald Trump gần đây cam kết hỗ trợ nền kinh tế Argentina bằng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỉ USD.

Tổng thống Argentina Javier Milei đã có cuộc hội đàm với ông Donald Trump tại Nhà Trắng vài giờ trước khi nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra đòn tấn công mới nhất nhắm vào Trung Quốc.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024, trong đó Mỹ chiếm 43% tổng lượng dầu ăn xuất khẩu này.

Thông báo trên của ông Donald Trump được đưa ra sau một loạt phát biểu chỉ trích gần đây của ông về Trung Quốc, làm dấy lên những nghi ngờ về tình hình đàm phán thương mại đang diễn ra và khiến thị trường chứng khoán biến động.

Trung Quốc đổi chiến lược với Mỹ?

Trung Quốc đổi chiến lược với Mỹ?

Căng thẳng leo thang đang đe dọa phá vỡ những tiến triển mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại suốt nhiều tháng qua

Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm thuế 100% lên hàng Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 10-10 đe dọa sẽ áp thêm thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - vốn đang phải chịu mức thuế 30%.

Mỹ ra đòn với hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh tung "nước cờ chiến lược"

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga khi thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Mỹ

