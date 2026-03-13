HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tổng thống Mỹ không muốn tuyển Iran dự World Cup 2026

Đông Linh (theo ABC, Aljazeera)

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho rằng việc tuyển Iran tham dự World Cup 2026 là "không phù hợp" dù khẳng định đội bóng này vẫn được chào đón tại giải đấu.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-3, ông Trump viết rằng đội tuyển Iran "được chào đón tại World Cup", nhưng ông "không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì sự an toàn và tính mạng của chính họ". 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran từ ngày 28-2, khiến căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ không muốn tuyển Iran dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ thay đổi quan điểm về sự hiện diện của Iran tại World Cup

Trước đó, giới chức Iran cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng tham dự giải đấu. Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali tuyên bố "Iran không thể dự World Cup trong bất kỳ hoàn cảnh nào" sau các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo quốc gia này. 

Việc lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự càng khiến tình hình trở nên bất ổn.

Thông điệp của ông Trump phần nào khác với phát biểu trước đó với Chủ tịch Gianni Infantino, khi ông được cho là đã cam kết Iran vẫn sẽ được chào đón tại giải đấu. 

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận nội dung này nhưng không làm rõ cụ thể những nguy cơ an ninh mà Tổng thống Mỹ đề cập.

Tổng thống Mỹ không muốn tuyển Iran dự World Cup 2026 - Ảnh 2.

Iran là đội đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2026

Iran là một trong 48 đội dự World Cup 2026 và theo lịch sẽ thi đấu vòng bảng tại Mỹ: gặp New Zealand ngày 15-6 tại Inglewood (California), Bỉ ngày 21-6 cũng tại đây, trước khi đối đầu Ai Cập ngày 26-6 ở Seattle. 

Giải đấu diễn ra từ 11-6 đến 19-7-2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Dù Iran nằm trong danh sách các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ theo chính sách nhập cư của chính quyền Trump, các vận động viên và HLV vẫn được quyền miễn trừ, đồng nghĩa đội tuyển này vẫn có thể tham dự nếu quyết định lên đường.

Tổng thống Mỹ không muốn tuyển Iran dự World Cup 2026 - Ảnh 3.

Người hâm mộ chắc chắn không có cơ hội tháp tùng đội tuyển Iran tại World Cup 2026

Tuy nhiên, nhiều lo ngại vẫn tồn tại. Cầu thủ Iran có thể đối mặt với áp lực chính trị khi thi đấu ở nước ngoài, trong khi gia đình họ ở quê nhà có nguy cơ bị đe dọa. Trong quá khứ, đội tuyển Iran từng không hát quốc ca tại World Cup 2022 ở Qatar nhằm thể hiện sự phản đối sau cái chết của Mahsa Amini, cho thấy bóng đá nước này thường xuyên bị cuốn vào các vấn đề chính trị — xã hội.

Theo đánh giá trước đây của FIFA, kế hoạch an ninh cho World Cup 2026 được xếp ở mức "rủi ro thấp". Tuy nhiên, với diễn biến địa chính trị hiện tại, tương lai của Iran tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn là dấu hỏi lớn.

Trong trường hợp Iran rút lui khỏi World Cup 2026, câu hỏi đặt ra là đội tuyển nào sẽ thay thế. Theo quy định của FIFA, nếu một liên đoàn rút lui hoặc bị loại khỏi World Cup, tổ chức này có toàn quyền quyết định phương án xử lý, gồm việc lựa chọn đội thay thế.

Kịch bản khả dĩ nhất là FIFA trao suất của Iran cho Iraq, đội tuyển có thành tích tốt nhất trong số các đội châu Á không giành vé trực tiếp. Tuy nhiên, Iraq hiện cũng gặp khó khăn di chuyển do không phận Trung Đông bị đóng cửa vì chiến sự. Nếu Iraq được chọn thay Iran, FIFA sẽ phải tìm đội khác thế chỗ Iraq trong trận play-off tranh vé vớt với đội thắng trong cặp Suriname - Bolivia.

Theo thứ hạng vòng loại, UAE có thể là ứng viên tiếp theo, song họ cũng đối mặt với các vấn đề di chuyển tương tự. Một phương án khác là giữ nguyên các trận play-off và trao suất của Iran cho Ý, đội hiện đứng thứ 13 thế giới nhưng vẫn phải đá vòng play-off khu vực châu Âu để giành vé dự World Cup.

Theo điều lệ FIFA, nếu một đội rút lui muộn hơn 30 ngày trước trận khai mạc, liên đoàn đó có thể bị phạt tiền và đối mặt các biện pháp kỷ luật khác, thậm chí bị loại khỏi những giải đấu sau.

Donald Trump Iran World Cup 2026 tuyển Iran căng thẳng khu vực mạng Truth Social không kích quân sự
