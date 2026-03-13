Tổng thống Mỹ không muốn tuyển Iran dự World Cup 2026

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-3, ông Trump viết rằng đội tuyển Iran "được chào đón tại World Cup", nhưng ông "không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì sự an toàn và tính mạng của chính họ".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran từ ngày 28-2, khiến căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng.



Tổng thống Mỹ thay đổi quan điểm về sự hiện diện của Iran tại World Cup

Trước đó, giới chức Iran cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng tham dự giải đấu. Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali tuyên bố "Iran không thể dự World Cup trong bất kỳ hoàn cảnh nào" sau các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo quốc gia này.

Việc lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự càng khiến tình hình trở nên bất ổn.

Thông điệp của ông Trump phần nào khác với phát biểu trước đó với Chủ tịch Gianni Infantino, khi ông được cho là đã cam kết Iran vẫn sẽ được chào đón tại giải đấu.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận nội dung này nhưng không làm rõ cụ thể những nguy cơ an ninh mà Tổng thống Mỹ đề cập.

Iran là đội đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2026

Iran là một trong 48 đội dự World Cup 2026 và theo lịch sẽ thi đấu vòng bảng tại Mỹ: gặp New Zealand ngày 15-6 tại Inglewood (California), Bỉ ngày 21-6 cũng tại đây, trước khi đối đầu Ai Cập ngày 26-6 ở Seattle.

Giải đấu diễn ra từ 11-6 đến 19-7-2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Dù Iran nằm trong danh sách các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ theo chính sách nhập cư của chính quyền Trump, các vận động viên và HLV vẫn được quyền miễn trừ, đồng nghĩa đội tuyển này vẫn có thể tham dự nếu quyết định lên đường.

Người hâm mộ chắc chắn không có cơ hội tháp tùng đội tuyển Iran tại World Cup 2026

Tuy nhiên, nhiều lo ngại vẫn tồn tại. Cầu thủ Iran có thể đối mặt với áp lực chính trị khi thi đấu ở nước ngoài, trong khi gia đình họ ở quê nhà có nguy cơ bị đe dọa. Trong quá khứ, đội tuyển Iran từng không hát quốc ca tại World Cup 2022 ở Qatar nhằm thể hiện sự phản đối sau cái chết của Mahsa Amini, cho thấy bóng đá nước này thường xuyên bị cuốn vào các vấn đề chính trị — xã hội.

Theo đánh giá trước đây của FIFA, kế hoạch an ninh cho World Cup 2026 được xếp ở mức "rủi ro thấp". Tuy nhiên, với diễn biến địa chính trị hiện tại, tương lai của Iran tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn là dấu hỏi lớn.