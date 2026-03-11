Iran “tạt gáo nước lạnh” vào FIFA và Mỹ: Tẩy chay World Cúp 2026

Chỉ vài giờ sau khi FIFA và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “hoan nghênh Iran tham dự World Cup 2026”, phía chính phủ quốc gia Tây Á đã đưa ra phản hồi như tạt gáo nước lạnh.

Tối 11-3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali bác bỏ khả năng đội tuyển bóng đá nước này tham dự World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ.

“Kể từ khi chính phủ này sát hại lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi không có đủ điều kiện để tham gia World Cup” - ông Donyamali nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Hãng thông tấn DPA.

Ông cũng cho rằng các biện pháp “thù địch” nhằm vào Iran đã khiến nước này phải tham gia hai cuộc chiến chỉ trong vòng 8–9 tháng, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

“Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi không thể tham dự World Cup 2026”, ông nói thêm.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj trước đó cũng ám chỉ khả năng đội tuyển quốc gia tẩy chay World Cup 2026, sau những diễn biến liên quan đến Asian Cup nữ 2026.

Theo ông Taj, nhiều cầu thủ nữ Iran đã chọn ở lại Úc sau khi được cấp visa nhân đạo, điều mà ông cho rằng có sự tác động từ chính quyền Tổng thống Trump.

Phát biểu này của Bộ trưởng Donyamali chưa chắc việc Iran chính thức rút khỏi World Cup 2026 hay không. Tuy nhiên, cương vị người đứng đầu ngành thể thao của ông có thể đóng vai trò quyết định đối với việc đội tuyển Iran tham dự giải đấu.

