Tổng thống Mỹ: Thỏa thuận với Ấn Độ "sẽ giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine"

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 2-2 cùng thông báo trên mạng xã hội về việc đạt được thỏa thuận mới. Theo đó, thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ sẽ giảm từ 25% xuống còn 18%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025 - Ảnh: AP

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết ông Modi đã đồng ý ngưng mua dầu của Nga, đồng thời thuế nhập khẩu mà Ấn Độ áp lên hàng hóa từ Mỹ cũng sẽ giảm xuống bằng 0.

Theo ông Donald Trump, Thủ tướng Modi cũng đồng ý thay nguồn dầu thô Nga bằng dầu từ Venezuela và Mỹ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẽ mua các sản phẩm của Mỹ với tổng giá trị 500 tỉ USD.

“Điều này sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine - cuộc xung đột đang diễn ra ngay lúc này" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Thủ tướng Modi cũng viết trên mạng xã hội X rằng ông rất vui mừng trước việc Mỹ giảm thuế quan, đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ông Donald Trump để "đưa mối quan hệ đối tác của chúng tôi lên tầm cao chưa từng có”.

Tuy nhiên, ông Modi không đề cập chuyện cắt giảm mua dầu Nga.

Theo AP, ông Donald Trump và ông Modi từ lâu có mối quan hệ tốt đẹp. Gần đây, mối quan hệ này trở nên phức tạp hơn khi tổng thống Mỹ không đồng ý việc Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga nên đã áp thuế cao lên hàng hóa Ấn Độ.

Ngoài mức thuế đối ứng 25%, hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ còn phải chịu thêm "thuế bổ sung" 25% kể từ tháng 8-2025 vì mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế mà hàng hóa nước này phải gánh lên tới 50%.

Người phát ngôn Nhà Trắng nói với đài CNN rằng ông Donald Trump cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn mức thuế bổ sung này.

Hàng hóa Ấn Độ hiện nằm trong số những mặt hàng chịu mức thuế quan cao nhất từ Mỹ. Theo Subramanian, do được hưởng nhiều điều khoản miễn trừ, mức thuế quan thực tế đối với hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ khoảng 35%.