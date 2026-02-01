Giữ lời với ông Donald Trump, Nga chuyển mục tiêu tấn công ở Ukraine

Theo Tổng thống Ukraine, sau khi Moscow và Kiev đồng ý tạm dừng tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau cho đến ngày 1-2, quân đội Nga đã có sự thay đổi chiến thuật, tập trung vào các mục tiêu logistics của Ukraine.

Tờ The Independent dẫn lời ông Zelensky nói rằng: "Đêm 29-1 không có cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng, nhưng chiều hôm đó hạ tầng năng lượng của chúng tôi tại một số khu vực đã bị trúng đòn. Hiện chúng tôi đang quan sát thấy quân đội Nga đang chuyển hướng sang đánh phá các tuyến logistics".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuyển mục tiêu tấn công từ hạ tầng năng lượng sang logistics của Kiev. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine

Điện Kremlin tuyên bố đồng ý với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng tấn công các mục tiêu năng lượng, song cũng ám chỉ rằng lệnh tạm hoãn này sẽ kết thúc vào ngày 1-2.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: "Ukraine sẵn sàng thực hiện các cam kết có đi có lại để kiềm chế các cuộc tấn công, và chúng tôi đã không đánh vào các cơ sở năng lượng của Nga".

Song song đó, Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev đã tổ chức một cuộc họp nhằm thúc đẩy hệ thống phòng không tầm ngắn chống lại máy bay không người lái (UAV) của Nga.

"Thứ nhất, việc bảo vệ chống lại UAV của Nga phải được tăng cường tại các thành phố như Kherson và Nikopol, cũng như các cộng đồng biên giới ở vùng Sumy - nơi quân Nga về cơ bản đã thiết lập một cuộc 'săn đuổi' liên tục nhằm vào dân thường" - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông chia sẻ tiếp: "Nhiệm vụ thứ hai là mở rộng quy mô đối phó với các dòng Shahed và các loại UAV tấn công khác của Nga".

Người dân thủ đô Kiev - Ukraine xếp hàng nhận suất ăn nóng miễn phí sau khi các cuộc không kích của Nga gây mất điện trên diện rộng vào ngày 30-1. Ảnh: AP

Vể phía Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin lên tiếng đe dọa Ukraine về "những rắc rối mới bắt đầu từ tuần sau.

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông tại Ukraine dự kiến sẽ giảm sâu xuống dưới âm 20 độ C trong 7 ngày tới.

Ông Volodin khẳng định quân đội Nga đang trên đà tiến quân và các nghị sĩ Nga đang gây sức ép yêu cầu sử dụng những loại vũ khí mạnh hơn để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặt biệt.

Theo trang Euromaidan Press, ông Volodin đưa ra những lời đe dọa trên ngay trước thềm vòng đàm phán mới tại TP Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giữa phái đoàn Ukraine và Nga.