Giữ lời với ông Donald Trump, Nga chuyển mục tiêu tấn công ở Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Giữ lời với ông Donald Trump, Nga chuyển mục tiêu tấn công ở Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) - Nga tuyên bố đồng ý với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng tấn công các mục tiêu năng lượng của Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine, sau khi Moscow và Kiev đồng ý tạm dừng tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau cho đến ngày 1-2, quân đội Nga đã có sự thay đổi chiến thuật, tập trung vào các mục tiêu logistics của Ukraine.

Tờ The Independent dẫn lời ông Zelensky nói rằng: "Đêm 29-1 không có cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng, nhưng chiều hôm đó hạ tầng năng lượng của chúng tôi tại một số khu vực đã bị trúng đòn. Hiện chúng tôi đang quan sát thấy quân đội Nga đang chuyển hướng sang đánh phá các tuyến logistics".

Nga vừa đánh phá hậu cần vừa đe dọa bằng “vũ khí trả đũa” - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuyển mục tiêu tấn công từ hạ tầng năng lượng sang logistics của Kiev. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine

Điện Kremlin tuyên bố đồng ý với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng tấn công các mục tiêu năng lượng, song cũng ám chỉ rằng lệnh tạm hoãn này sẽ kết thúc vào ngày 1-2.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: "Ukraine sẵn sàng thực hiện các cam kết có đi có lại để kiềm chế các cuộc tấn công, và chúng tôi đã không đánh vào các cơ sở năng lượng của Nga".

Song song đó, Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev đã tổ chức một cuộc họp nhằm thúc đẩy hệ thống phòng không tầm ngắn chống lại máy bay không người lái (UAV) của Nga.

"Thứ nhất, việc bảo vệ chống lại UAV của Nga phải được tăng cường tại các thành phố như Kherson và Nikopol, cũng như các cộng đồng biên giới ở vùng Sumy - nơi quân Nga về cơ bản đã thiết lập một cuộc 'săn đuổi' liên tục nhằm vào dân thường" - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông chia sẻ tiếp: "Nhiệm vụ thứ hai là mở rộng quy mô đối phó với các dòng Shahed và các loại UAV tấn công khác của Nga".

Nga vừa đánh phá hậu cần vừa đe dọa bằng “vũ khí trả đũa” - Ảnh 2.

Người dân thủ đô Kiev - Ukraine xếp hàng nhận suất ăn nóng miễn phí sau khi các cuộc không kích của Nga gây mất điện trên diện rộng vào ngày 30-1. Ảnh: AP

Vể phía Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin lên tiếng đe dọa Ukraine về "những rắc rối mới bắt đầu từ tuần sau.

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông tại Ukraine dự kiến sẽ giảm sâu xuống dưới âm 20 độ C trong 7 ngày tới.

Ông Volodin khẳng định quân đội Nga đang trên đà tiến quân và các nghị sĩ Nga đang gây sức ép yêu cầu sử dụng những loại vũ khí mạnh hơn để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặt biệt.

Theo trang Euromaidan Press, ông Volodin đưa ra những lời đe dọa trên ngay trước thềm vòng đàm phán mới tại TP Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giữa phái đoàn Ukraine và Nga.

Tin liên quan

Điện Kremlin xác nhận làm theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về Ukraine

Điện Kremlin xác nhận làm theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về Ukraine

(NLĐO) - Hôm 30-1, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Nga đã đồng ý tạm ngừng một phần các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine.

Tổng thống Donald Trump: Nga dừng không kích Ukraine một tuần!

(NLĐO) - Điện Kremlin chưa bình luận về “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng” được cho là đã đạt được.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 tiêm kích Nga chỉ trong 1 ngày

(NLĐO) - Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 2 máy bay quân sự Nga chỉ trong vòng 1 ngày, trong đó có một tiêm kích Su-34 bị phá hủy trên biển Đen.

Nga - Ukraine Volodymyr Zelensky năng lượng UAV Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo