Điện Kremlin xác nhận làm theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về Ukraine

Theo đài RT, tại cuộc họp báo hôm 30-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đã đồng ý tạm ngừng một phần các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, hãng tin TASS từng dẫn lời ông Peskov thông tin rằng ông Donald Trump đã đích thân đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin không tấn công Kiev trong một tuần. Lệnh ngừng bắn đã diễn ra một thời gian và kết thúc vào ngày 1-2, giữa bối cảnh hệ thống năng lượng của Ukraine đang chịu áp lực cao do thời tiết lạnh giá và bị hư hỏng vì không kích.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã tạm ngừng một phần các cuộc tấn công vào Ukraine - Ảnh: TASS

Trong phát ngôn hôm 30-1, ông Peskov cũng cho biết lệnh tạm ngừng bắn nhằm "tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán".

Người phát ngôn từ chối cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận này, bao gồm câu hỏi về việc Kiev có đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc "có đi có lại" hay không.

Song song đó, ông Peskov cũng bày tỏ lo ngại những phát ngôn gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như ngụ ý rằng Ukraine muốn tấn công nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Zaporizhzhia.

Theo ông Peskov, trước thềm vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, ông Zelensky đã tuyên bố rằng Kiev “sẽ không nhượng bộ về vấn đề Donbas và nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye mà không chiến đấu”.

"Điều này có nghĩa là chính quyền Kiev có kế hoạch chiếm đoạt nhà máy này bằng vũ lực? Họ có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân không?” - ông Peskov nói với các phóng viên.

Nhà máy điện hạt nhân này nằm bên bờ sông Dnieper, thuộc tỉnh Zaporizhzhia - Ukraine, đã bị lực lượng Nga kiểm soát từ đầu cuộc xung đột. Kể từ đó đến nay, hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về việc thực hiện các cuộc tấn công nguy hiểm này và khiến thế giới quan ngại.